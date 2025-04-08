Трубін все ближче до чемпіонства, Яремчуку доведеться почекати: наші за кордоном

Перш за все, потрібно відзначити, що в топлігах зіграло на рідкість мало наших. Дербі Мерсисайда не щадить нікого, навіть Віталія Миколенка. Український захисник вийшов у стартовому складі на 28 турів АПЛ із попередніх 30, але в дербі його били так, що він уже по ходу матчу накульгував. Пропустив і матч з Арсеналом (1:1).

Андрій Лунін через травму камбаловидного м'яза теж не зіграв за Реал, який програв "Валенсії" 1:2 – хоча через проблеми ще й із Тібо Куртуа клуб заявив українця на лавку. Схожа ситуація в Олександра Зінченка: теж у заявці Арсенала, але теж не вийшов. Віктор Коваленко також із першого ряду подивився, як його Емполі грає 0:0 із Кальярі.

Артем Довбик

Зате наш козак вийшов в основі на формально центральний матч туру.

"Формально", тому що в парі Болонья – Наполі обидві команди вищі за будь-який колектив з пари Рома – Ювентус. "Вовки" жахливо розпочали сезон, "стара синьйора" огидно його закінчує – і, загалом, команди бодаються за четверте місце.

Матч і вийшов таким, нудним і закритим: Довбик величезну частину своїх взаємодій з м'ячем проробляв у районі центрального кола. Свій гол Рома провела після кутового, Артем до нього причетний не був – і єдиний його удар по воротах був дальнім і безпечним. А ось один пас Артема на Ндіку просто повинен був ставати гольовим, але удар івуарійця заблокував захисник.

Після кутового забив Шомуродов, за його допомоги Рома на початку другого тайму зрівняла рахунок – і наприкінці Рома не форсувала події. У підсумку матч завершився внічию. Цікаво, що Раньєрі, як патріарх, сам цього не приховує – і каже:

" Ми добре почали другий тайм, зрівняли рахунок у матчі, а потім заспокоїлися. Коли не можеш перемогти, головне – це не програти".

Ілля Забарний

Борнмут приїхав до Лондона на тлі п'ятиматчевої серії без перемог, які вибили його з гонки за Лігу чемпіонів. За простіший єврокубок ще можна зачепитися, і перемога над Вест Гемом могла б цьому посприяти, але в другому таймі 1:0 змінилися для "вишень" на 1:2 – і команда ледь врятувала нічию.

На тлі розмов про те, що Реал цікавиться то Забарним, то Гейсеном, Борнмут почав несподівано погано грати в обороні. Фюллькруг, форвард збірної Німеччини, звичайно, допоміг Вест Гему перевернути хід матчу своїм виходом на заміну, але в момент, коли Ніклас замикав подачу з кутового, Ілля просто втік охороняти порожнє місце.

Іраола може бути задоволений тим, як грає Еванілсон (шість голів в останніх шести матчах), може – тим, як розігрався Кепа, але точно не грою своїх захисників. Гейсен опинився в основі Борнмута тільки через травму Маркоса Сенесі – ще минулого року зв'язка Сенесі-Забарний здавалася непорушною. Так ось: Сенесі відновився, поки що тільки виходить на заміни – і з Вест Гемом він замінив саме Забарного.

Як то кажуть, є про що замислитися.

Єгор Ярмолюк

Багато наших грати перестали, зате Ярмолюк грати почав – з перших хвилин, на постійній основі. Два тури тому Єгор востаннє почав матч у запасі, а Брентфорд вийшов із трикутником Янельт-Нергор-Дамсгор. У минулому турі, з Ньюкаслом (1:2), у запас сів Дамсгор – і Єгор зайняв його місце. А проти Челсі (0:0) Дамсгор повернувся в основу... але тільки для того, щоб сів Янельт. Ярмолюк місце в основі за собою зберіг.

Якщо заплющити очі на те, що матч був насамперед просто дуже нудним – за те, як стримувати команду з найдорожчим складом в історії футболу, оплесків заслуговує і Брентфорд загалом, і Ярмолюк зокрема. "Бджоли" не виграли тільки тому, що свої моменти не забив Мбемо, а центр поля у "синіх" вони виграли. Єгор відзначився високою точністю передач: 81% – дуже здорово для півзахисника команди, яка загалом володіла м'ячем лише 40% часу.

З такою грою дуже схоже, що невелика кількість часу для Єгора пов'язана з видатними вимогами щодо фізичної готовності, які висуває Англійська Прем'єр-ліга. Ярмолюк, звісно, акселерат (на початку англійського шляху він став наймолодшим гравцем у "старті" Брентфорда з 1947 року, та й у Дніпрі-1 юніорські рекорди бив), але звикати до топрівня треба і йому. Минулого сезону АПЛ в українця було 674 хвилини, цього, за сім турів до кінця, вже 931. Процес адаптації триває.

Роман Яремчук

Через брак великої кількості виступів у топлігах звертаємо увагу на чемпіонати другого порядку. Роман Яремчук міг уже на минулих вихідних оформити чемпіонський титул, але в складі Олімпіакоса програв ПАОКу.

Форвард вийшов у стартовому складі, але вже перші хвилини на "Тумбі" обернулися для Романа і його команди холодним душем. ПАОК уже до 11-ї хвилини забив двічі! При цьому якщо хто і міг врятувати команду, то це Роман. Саме після його прострілу гравець суперника зрізав м'яч у свої ворота, саме після його ривка інший опонент зробив фол на червону картку. На жаль, ПАОК навіть у меншості втримав рахунок 2:1.

Олександр Зубков

На жаль, і матч "нашого" клубу в Туреччині пройшов невтішно: візит до Жозе Моурінью закінчився розгромом.

Щасливий той тренер, який може випускати на заміну такого майстра, як Таліска. Трабзонспор виграв перший тайм, але на другий тайм Моурінью випустив бразильця – і той відплатив хет-триком. Ще один м'яч поклав Шкріньяр – і загалом, для нинішнього Трабзонспора нинішній Фенер занадто сильний.

При цьому перший тайм Зубков точно може занести в актив. Саме він класним дотиком після лонгболу дав розвинути атаку, яку довели до гола Банза і Драгуш. Також Зубков у першому таймі одного разу небезпечно бив (врятував воротар) і навіть забив – щоправда, з офсайду. На жаль, у другому таймі до Олександра і м'яч доходив рідко. Інша печаль – у тому, що Сікан весь матч просидів у запасі, а Батагов продовжує відновлюватися від травми.

Анатолій Трубін

А ось матч, який очікувався для нашого гравця одним із найскладніших випробувань, пройшов напрочуд легко. Бенфіка без проблем, з рахунком 4:1 рознесла Порту на його ж полі.

Ви могли пропустити, але в цьому сезоні в Лізі НОС відбувається формена клоунада: всі три топклуби вже поміняли тренерів під час сезону. Бенфіка і Порту звільнили старих наставників за незадовільні результати, у Спортинга забрав Аморіма МЮ – але і "леви" вже звільнили його наступника. Так ось, поки два інших топклуби мучаться з недосвідченими тренерами, Бенфіка повернула Бруну Лаже, з яким вже вигравала чемпіонат, – і йде за новим.

Ді Марія, Павлідіс, Актюркоглу влаштували на Драгау справжнє шоу. Трубін майже не вступав у гру, а гол у його ворота влетів тільки наприкінці матчу і за рахунку 0:3. Примітно, що навіть він може бути задоволений одним із моментів: адже забили йому з добивання, а до цього він потягнув складний удар Фабіу Вієйри. Бенфіка тільки на три очки випереджає найближчого переслідувача, але з такою формою вона має вигляд однозначного фаворита чемпіонських перегонів.