Остін програв, але Сваток став одним з найкращих: як українці зіграли в МЛС

У ніч на неділю, 4 травня, відбулися матчі Major League Soccer. Зокрема, зіграли всі чотири команди, у складі яких виступають українці.

Щоправда, лише у двох матчах футболісти з України вийшли на поле. Геннадій Синчук не вийшов у складі Монреаля через травму, і клуб програв Філадельфії (1:2), а Лос-Анджелес без Артема Смолякова (у запасі) здолав Х'юстон (2:0).

А ось Олександр Сваток провів повний матч у складі Остіна проти Міннесоти. На жаль, клуб поступився з рахунком 0:3, але з приємного, українець отримав найвищу оцінку серед захисників та одну з найкращих у команді загалом.

Також усі 90 хвилин відіграв Евген Чеберко у складі Коламбус Крю. Його колектив упевнено розібрався із Шарлотт та продовжує очолювати турнірну таблицю Східної конференції.

Major League Soccer

4 травня

Лос-Анджелес – Х'юстон Динамо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Ордаз, 2:0 – 79 Ебобіссе

Остін – Міннесота Юнайтед 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 22 Санчес (а.г.), 0:2 – 35 Марканич, 0:3 – 90+1 Перейра

Коламбус Крю – Шарлотт 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 25 Шамбост, 2:0 – 39 Россі (пен.), 2:1 – 45+2 Заха (пен.), 3:1 – 51 Джексон, 3:2 – 64 Абада, 4:2 – 81 Рассел-Роу

Клуб де Фут Монреаль – Філадельфія Юніон 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Вассілев, 1:1 – 45+3 Вріоні, 1:2 – 84 Уре

Нагадаємо, У ніч з 3 на 4 травня відбувся матч між Інтер Маямі та Нью-Йорк Ред Буллс. Господарі поля завдяки голам Ліонеля Мессі та Луїса Суареса здобули впевнену перемогу 4:1.