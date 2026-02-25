У Нефтчі оцінили стартовий період роботи Вернидуба

Виконавчий директор Нефтчі Фарадж Алієв прокоментував перші результати команди під керівництвом Юрія Вернидуба.

Його слова цитує Sportinfo.Az.

Функціонер заявив, що у клубі задоволені прогресом. Він оцінив шанси азербайджанського колективу вийти у єврокубки.

"Після приходу нового головного тренера Вернидуба помітно покращилися як результати, так і гра команди. Ми намагаємося якомога частіше дивитися ігри та вболівати. Я високо ціную шанси кваліфікуватися до єврокубків", – заявив Алієв.

Зазначимо, що український фахівець очолив бакинську команду у грудні 2025 року. Під його керівництвом Нефтчі провів шість матчів, у яких здобув чотири перемоги та двічі зіграв унічию.

Наразі "біло-чорні" посідають сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану. Від зони єврокубків у місцевій Прем'єр-лізі вони відстають на 10 очок, але при цьому мають гру в запасі.