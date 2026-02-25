Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У Нефтчі оцінили стартовий період роботи Вернидуба

Денис Іваненко — 25 лютого 2026, 12:23
У Нефтчі оцінили стартовий період роботи Вернидуба
Юрій Вернидуб
ФК Нефтчі

Виконавчий директор Нефтчі Фарадж Алієв прокоментував перші результати команди під керівництвом Юрія Вернидуба.

Його слова цитує Sportinfo.Az.

Функціонер заявив, що у клубі задоволені прогресом. Він оцінив шанси азербайджанського колективу вийти у єврокубки.

"Після приходу нового головного тренера Вернидуба помітно покращилися як результати, так і гра команди. Ми намагаємося якомога частіше дивитися ігри та вболівати. Я високо ціную шанси кваліфікуватися до єврокубків", – заявив Алієв.

Зазначимо, що український фахівець очолив бакинську команду у грудні 2025 року. Під його керівництвом Нефтчі провів шість матчів, у яких здобув чотири перемоги та двічі зіграв унічию.

Наразі "біло-чорні" посідають сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану. Від зони єврокубків у місцевій Прем'єр-лізі вони відстають на 10 очок, але при цьому мають гру в запасі.

Читайте також :
Буде-Глімт переписав історію Ліги чемпіонів, встановивши унікальний рекорд
Юрій Вернидуб Нефтчі

Юрій Вернидуб

Вернидуб назвав українських гравців, які можуть заграти у Європі
Він пройшов зірковий шлях, – Вернидуб оцінив кар’єру Малиновського в Європі
Журналісти інформацію притягли за вуха: Вернидуб – про угоду Нефтчі з російським Локомотивом
Вернидуб планує підписати в Нефтчі свого колишнього підопічного, який виступає за Полісся
Вернидуб: Я вірю в успіх Нефтчі

Останні новини