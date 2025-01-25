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Український євровікенд: Яремчук готується до сутички з ворогом, Забарний протистоятиме сенсації АПЛ

Максим Салівон — 25 січня 2025, 09:00
Фото з соціальних мереж
Український євровікенд: Яремчук готується до сутички з ворогом, Забарний протистоятиме сенсації АПЛ

Футболісти з паспортом найкращої країни знову в центрі уваги. Українці за кордоном продовжують дивувати в провідних першостях Старого Світу.

Чемпіон продовжує анонсувати матчі команд українських легіонерів, та прогнозує можливу участь земляків Євгена Коновальця та Соломії Крушельницької.

Лейпциг – Баєр

Турнір – Бундесліга, 19-й тур

Дата проведення матчу – 25 січня, час початку матчу – 16:30 за Києвом, трансляція – Setanta Sports 2

Позиції Артема Степанова максимально стабільні. 17-річний українець продовжує потрапляти в заявку Баєра, але на полі з лави запасних не з'являється. Так було в матчі попереднього туру Бундесліги з Боруссією з Гладбаха, так було в грі Ліги чемпіонів із Атлетико.

Однак позитивні новини щодо "українського Голанда" є. Пролонгувавши угоду зі Степановим, Баєр чітко дав зрозуміти, що перспективу в юному форварді бачить. До слова, у грі з мадридцями в заявці вже був Віктор Боніфас. Як і Патрік Шик. Проте місце для Степанова теж знайшлося. І це – показовий момент, який може допомогти ексгравцю молодіжки Шахтаря отримати ігрові хвилини у цьому матчі.

Борнмут – Ноттінгем Форест

АПЛ, 23-й тур

25 січня, 17:00, Setanta Sports Premium

Ілля Забарний готується до вкрай цікавого протистояння. Його Борнмут у статусі одного з сюрпризів цьогосезонної АПЛ прийматиме головну сенсацію найсильнішої першості. Клуб з Ноттінгема і не думає покидати трійку найсильніших, та й взагалі поступається Арсеналу, що йде 2-м, лише за додатковими показниками.

У випадку, якщо господарі не програють, серія "вишень" без поразок сягне 12 матчів. Попри помарку в попередньому матчі, вірогідність участі в грі Забарного як завжди висока.

Брайтон – Евертон

АПЛ, 23-й тур

25 січня, 17:00

Віталій Миколенко взяв участь у звитязі над Тоттенгемом, і продовжує звикати до вимог нового тренера. Наступний суперник "ірисок" – не менш складний та неприємний, але цього разу ліверпульці ще й будуть позбавлені фактору свого поля.

Зважаючи на непогані відгуки за підсумками гри зі "шпорами", переживати за своє місце у складі Миколенку не варто. А от підготуватися до тиску такого непростого опонента, як Янкуба Мінтех – треба.

Вулвергемптон – Арсенал

АПЛ, 23-й тур

25 січня, 17:00, Setanta Sports 1

Олександр Зінченко нарешті зіграв за "канонірів" пристойну кількість часу. В матчі з Динамо Загреб у Лізі чемпіонів. Втім, не варто забувати, що з урахуванням повернення після травми ще й Кірана Тірні, тепер в Арсеналі 4(!) лівих беки, й українець першим вибором тренера давно не є.

Саме тому ваш автор ризикне спрогнозувати не вельми привабливі для Зінченка перспективи у цьому матчі. Ексфутболіст Сіті на полі якщо і з'явиться, то на лічені хвилини, й уже в другій половині поєдинку з "вовками".

Каса Пія – Бенфіка

Примейра, 19-й тур

25 січня, 20:00

Анатолію Трубіну після матчу з Барселоною не позаздриш. Українець не тільки пропустив 5 м'ячів, а й відверто "привіз" гол у свої ворота, за що був підданий нищівній критиці.

Getty Images

Та чи міняє це становище українця в зграї "орлів"? Радше ні. №2 Бенфіки Самуель Соареш цього сезону отримував ігрові хвилини хіба що в Кубку Португалії, і передумов для зміни такого стану речей наразі немає.

Вальядолід – Реал Мадрид

Ла Ліга, 21-й тур

25 січня, 17:00, MEGOGO

Андрій Лунін – це як Артем Степанов, тільки в іншому клубі, та на іншій позиції. Спроба такої іронії комусь може здатися невдалою, проте голкіпер Реала продовжує чекати свого шансу від Карло Анчелотті не тільки в Кубку Іспанії.

Оскільки ж цього разу "бланкос" гратимуть у першості Іспанії, позиціям Тібо Куртуа знову нічого не загрожує. Хоча кому, як не бельгійцю, знати, що в цьому житті неприємні сюрпризи трапляються навіть занадто часто…

Райо Вальєкано – Жирона

АПЛ, 21-й тур

26 січня, 15:00, MEGOGO

Віктор Циганков провів черговий невдалий матч із Жироною в Лізі чемпіонів, проте для українського вінгера наразі важливіше інше. Ексфутболіст Динамо потрохи повертається у звичний ритм безпосередньо через участь в офіційних зустрічах, і з Міланом відіграв 72 хвилини на пристойному рівні.

Нема причин сумніватися в появі Циганкова й у грі першості Іспанії. Жирона зіграє з сусідом по таблиці Райо Вальєкано, й важливість цього матчу переоцінити неможливо. У випадку перемоги "червоно-білі" наблизяться до зони єврокубків. Якщо ж втратять очки – ризикують остаточно загрузнути в "болоті" середини таблиці.

Крістал Пелас – Брентфорд

АПЛ, 23-й тур

26 січня, 16:00, Setanta Sports 2

Єгор Ярмолюк має змогу взяти участь в одному з різновидів лондонського дербі. Звісно, вивіску протистояння "орлів" та "бджіл" розкрученою аж ніяк не назвеш, однак разом з тим сьогоднішні Пелас та Брентфорд – точно не останні клуби АПЛ.

В матчі з Ліверпулем Ярмолюк відіграв усі 90 хвилин, та ще й зіграв на незвичній позиції. Чи побачимо українця на лівому фланзі півзахисту знову, і скільки хвилин ексфутболісту Дніпра-1 Томас Франк відведе цього разу – питання вже другорядне. Значно важливіше, що Ярмолюк на очах стає невід'ємною частиною міцного середняка найсильнішого європейського чемпіонату.

Удінезе – Рома

Серія А, 22-й тур

26 січня, 16:00, MEGOGO

Артем Довбик зіграв лише тайм у матчі Ліги Європи, тому до чергової гри в чемпіонаті Італії він буде готовий на всі 100. І – неодмінно матиме шанси продовжити гольову серію.

Getty Images

Нападник збірної України забивав у двох поспіль іграх в Серії А, демонструючи вміння опинятися у потрібному місці в потрібний час. Удінезе – сусід Роми по таблиці, однак це саме та команда, що має одну з найгірших оборон у лізі. І це – гарний знак для українського бомбардира.

Олімпіакос – Панатінаїкос

Суперліга, 20-й тур

26 січня, 20:30

Роман Яремчук вийшов аж на 89 хвилині попереднього матчу Олімпіакоса в першості Греції. Проте цього разу Хосе Луїс Мендилібар може надати українцю ігровий час з іншої причини. Олімпіакосу протистоятиме Панатінаїкос – найпринциповіший конкурент клубу Яремчука, а їхня сутичка давно має назву "Дербі вічних ворогів". І саме йому не так давно українець забив розкішний м’яч у Кубку Греції.

Позиції Яремчука у порівнянні з основним центрфорвардом Аюбом Ель Каабі в Олімпіакосі все ще слабкі. Однак цього разу Мендилібар може зважити на тиск уболівальників та врахувати заслуги ексгравця Динамо.

Андрій Лунін Ілля Забарний Олександр Зінченко Віталій Миколенко Анатолій Трубін Віктор Циганков Роман Яремчук Артем Довбик Єгор Ярмолюк Артем Степанов