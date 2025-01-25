Український євровікенд: Яремчук готується до сутички з ворогом, Забарний протистоятиме сенсації АПЛ

Футболісти з паспортом найкращої країни знову в центрі уваги. Українці за кордоном продовжують дивувати в провідних першостях Старого Світу.

Чемпіон продовжує анонсувати матчі команд українських легіонерів, та прогнозує можливу участь земляків Євгена Коновальця та Соломії Крушельницької.

Лейпциг – Баєр

Турнір – Бундесліга, 19-й тур

Дата проведення матчу – 25 січня, час початку матчу – 16:30 за Києвом, трансляція – Setanta Sports 2

Позиції Артема Степанова максимально стабільні. 17-річний українець продовжує потрапляти в заявку Баєра, але на полі з лави запасних не з'являється. Так було в матчі попереднього туру Бундесліги з Боруссією з Гладбаха, так було в грі Ліги чемпіонів із Атлетико.

Однак позитивні новини щодо "українського Голанда" є. Пролонгувавши угоду зі Степановим, Баєр чітко дав зрозуміти, що перспективу в юному форварді бачить. До слова, у грі з мадридцями в заявці вже був Віктор Боніфас. Як і Патрік Шик. Проте місце для Степанова теж знайшлося. І це – показовий момент, який може допомогти ексгравцю молодіжки Шахтаря отримати ігрові хвилини у цьому матчі.

Борнмут – Ноттінгем Форест

АПЛ, 23-й тур

25 січня, 17:00, Setanta Sports Premium

Ілля Забарний готується до вкрай цікавого протистояння. Його Борнмут у статусі одного з сюрпризів цьогосезонної АПЛ прийматиме головну сенсацію найсильнішої першості. Клуб з Ноттінгема і не думає покидати трійку найсильніших, та й взагалі поступається Арсеналу, що йде 2-м, лише за додатковими показниками.

У випадку, якщо господарі не програють, серія "вишень" без поразок сягне 12 матчів. Попри помарку в попередньому матчі, вірогідність участі в грі Забарного як завжди висока.

Брайтон – Евертон

АПЛ, 23-й тур

25 січня, 17:00

Віталій Миколенко взяв участь у звитязі над Тоттенгемом, і продовжує звикати до вимог нового тренера. Наступний суперник "ірисок" – не менш складний та неприємний, але цього разу ліверпульці ще й будуть позбавлені фактору свого поля.

Зважаючи на непогані відгуки за підсумками гри зі "шпорами", переживати за своє місце у складі Миколенку не варто. А от підготуватися до тиску такого непростого опонента, як Янкуба Мінтех – треба.

Вулвергемптон – Арсенал

АПЛ, 23-й тур

25 січня, 17:00, Setanta Sports 1

Олександр Зінченко нарешті зіграв за "канонірів" пристойну кількість часу. В матчі з Динамо Загреб у Лізі чемпіонів. Втім, не варто забувати, що з урахуванням повернення після травми ще й Кірана Тірні, тепер в Арсеналі 4(!) лівих беки, й українець першим вибором тренера давно не є.

Саме тому ваш автор ризикне спрогнозувати не вельми привабливі для Зінченка перспективи у цьому матчі. Ексфутболіст Сіті на полі якщо і з'явиться, то на лічені хвилини, й уже в другій половині поєдинку з "вовками".

Каса Пія – Бенфіка

Примейра, 19-й тур

25 січня, 20:00

Анатолію Трубіну після матчу з Барселоною не позаздриш. Українець не тільки пропустив 5 м'ячів, а й відверто "привіз" гол у свої ворота, за що був підданий нищівній критиці.

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Та чи міняє це становище українця в зграї "орлів"? Радше ні. №2 Бенфіки Самуель Соареш цього сезону отримував ігрові хвилини хіба що в Кубку Португалії, і передумов для зміни такого стану речей наразі немає.

Вальядолід – Реал Мадрид

Ла Ліга, 21-й тур

25 січня, 17:00, MEGOGO

Андрій Лунін – це як Артем Степанов, тільки в іншому клубі, та на іншій позиції. Спроба такої іронії комусь може здатися невдалою, проте голкіпер Реала продовжує чекати свого шансу від Карло Анчелотті не тільки в Кубку Іспанії.

Оскільки ж цього разу "бланкос" гратимуть у першості Іспанії, позиціям Тібо Куртуа знову нічого не загрожує. Хоча кому, як не бельгійцю, знати, що в цьому житті неприємні сюрпризи трапляються навіть занадто часто…

Райо Вальєкано – Жирона

АПЛ, 21-й тур

26 січня, 15:00, MEGOGO

Віктор Циганков провів черговий невдалий матч із Жироною в Лізі чемпіонів, проте для українського вінгера наразі важливіше інше. Ексфутболіст Динамо потрохи повертається у звичний ритм безпосередньо через участь в офіційних зустрічах, і з Міланом відіграв 72 хвилини на пристойному рівні.

Нема причин сумніватися в появі Циганкова й у грі першості Іспанії. Жирона зіграє з сусідом по таблиці Райо Вальєкано, й важливість цього матчу переоцінити неможливо. У випадку перемоги "червоно-білі" наблизяться до зони єврокубків. Якщо ж втратять очки – ризикують остаточно загрузнути в "болоті" середини таблиці.

Крістал Пелас – Брентфорд

АПЛ, 23-й тур

26 січня, 16:00, Setanta Sports 2

Єгор Ярмолюк має змогу взяти участь в одному з різновидів лондонського дербі. Звісно, вивіску протистояння "орлів" та "бджіл" розкрученою аж ніяк не назвеш, однак разом з тим сьогоднішні Пелас та Брентфорд – точно не останні клуби АПЛ.

В матчі з Ліверпулем Ярмолюк відіграв усі 90 хвилин, та ще й зіграв на незвичній позиції. Чи побачимо українця на лівому фланзі півзахисту знову, і скільки хвилин ексфутболісту Дніпра-1 Томас Франк відведе цього разу – питання вже другорядне. Значно важливіше, що Ярмолюк на очах стає невід'ємною частиною міцного середняка найсильнішого європейського чемпіонату.

Удінезе – Рома

Серія А, 22-й тур

26 січня, 16:00, MEGOGO

Артем Довбик зіграв лише тайм у матчі Ліги Європи, тому до чергової гри в чемпіонаті Італії він буде готовий на всі 100. І – неодмінно матиме шанси продовжити гольову серію.

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Нападник збірної України забивав у двох поспіль іграх в Серії А, демонструючи вміння опинятися у потрібному місці в потрібний час. Удінезе – сусід Роми по таблиці, однак це саме та команда, що має одну з найгірших оборон у лізі. І це – гарний знак для українського бомбардира.

Олімпіакос – Панатінаїкос

Суперліга, 20-й тур

26 січня, 20:30

Роман Яремчук вийшов аж на 89 хвилині попереднього матчу Олімпіакоса в першості Греції. Проте цього разу Хосе Луїс Мендилібар може надати українцю ігровий час з іншої причини. Олімпіакосу протистоятиме Панатінаїкос – найпринциповіший конкурент клубу Яремчука, а їхня сутичка давно має назву "Дербі вічних ворогів". І саме йому не так давно українець забив розкішний м’яч у Кубку Греції.

Позиції Яремчука у порівнянні з основним центрфорвардом Аюбом Ель Каабі в Олімпіакосі все ще слабкі. Однак цього разу Мендилібар може зважити на тиск уболівальників та врахувати заслуги ексгравця Динамо.