Забарний трощить найбагатший клуб світу, Довбик продовжує гольову серію. Як там наші зіграли

Українські футболісти продовжують торувати шлях до успіхів у закордонних першостях. У нашому матеріалі зібрали найважливіше за тиждень про легіонерів із українським паспортом у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії та Італії.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи українських виконавців, які обрали варіантом продовження кар'єри чемпіонати поза межами рідної країни. І ділиться з читачами головним за тиждень.

Анатолій Трубін

У 18 турі португальської Примейри Бенфіка приймала Фамалікан. У складі господарів із перших хвилин вийшов український голкіпер. Ексфутболіст Шахтаря провів увесь матч.

Гра склалася легко, як для господарів, так і для Трубіна. Оскільки більшу частину ігрового часу Бенфіка провела в атаці, загроз воротам Анатолія ми практично не бачили. Лісабонці відвантажили супернику 4 голи, той відповісти бодай 1 результативним ударом не зміг. Красномовний факт – Фамалікан не зумів завдати в отвір воріт українця жодного удару. Однак за свою гру Анатолій отримав найгіршу оцінку в складі переможця від авторитного статистичного порталу.

Провідне португальське видання A Bola на виступ Трубіна теж відреагувало. Місцеві журналісти поставили воротарю 6 балів, а також написали наступне.

"Він не мав труднощів чи необхідності відбити небезпечні удари суперників, проте був сконцентрованим, ефективним та холоднокровним, коли треба було зіграти ногами", – підкреслили автори.

Проте для Трубіна ця гра була по-своєму особливою. Українець провів за "орлів" 30-й "сухий" матч. Сам ексфутболіст Шахтаря уже традиційно виставив світлини з матчу в соцмережі.

З початку сезону Трубін награв 27 матчів у всіх турнірах. У 13 зустрічах він не пропустив жодного м’яча. Бенфіка посідає 2 сходинку з відставанням від лідера Спортинга в 3 бали.

Ілля Забарний

У 22 турі Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) відбулися чергові матчі, серед яких Ньюкасл приймав Борнмут, і гостям доволі несподівано поступився. Ба, навіть більше – "вишні" суперника розгромили, забивши 4 м’ячі. "Сороки", які після приходу нових власників небезпідставно вважаються найбагатшим клубом світу, відповіли лише 1 результативним ударом. Таким чином, Борнмут провів уже 10 матчів поспіль без поразок у найсильнішій лізі світу, а це – клубний рекорд.

У складі переможця залишається незамінним футболіст збірної України Ілля Забарний. Ексфутболіст Динамо провів у складі своєї команди чергові 90 з гаком хвилин. Крім того, центрбек 9 разів виносив м'яча, здійснив 1 відбір, а також зумів віддати 69% точних пасів. За свій футбол Забарний отримав оцінку від статистичного порталу SofaScore – 7,1. А після матчу поділився враженнями від гри на своїй сторінці у соціальній мережі.

Цього разу питання до виступу українця є. Це саме він втратив автора єдиного гола у складі опонента (на скріні – №39) Бруно Гімарайнша, коли "відклеївся" від візаві до іншого гравця суперника, й не встиг його "передати" партнеру по команді.

Втім, незважаючи на такий вагомий огріх у виступі, грою Забарного в Англії очікувано все ще задоволені. Зокрема, з приємними для українця коментарями виступив ексгравець Реалу та Ліверпуля Стів Макманаман.

"Звісно, Клюйверт заслуговує окремих оплесків, але я вважаю, що Забарний та Хюйсен теж відіграли шикарно. Взагалі, Борнмут мін забивати більше, проте сам факт 4 голів у ворота Ньюкасла – величезне досягнення. Безумовно, це настільки класний виступ, якого я не очікував узагалі...", – сказав Макманаман офіційному сайту АПЛ.

З початку сезону Забарний провів за Борнмут 23 матчі у всіх турнірах. Команда українця посідає 7 сходинку в таблиці.

Єгор Ярмолюк

Непростий екзамен очікував і молодшого земляка Забарного в іншому клубі АПЛ. Брентфорд приймав лідера ліги Ліверпуль. І фавориту поступився, не зумівши відповісти нічим на 2 голи суперника.

У складі господарів з перших хвилин вийшов колишній футболіст Дніпра-1. Варто зазначити, що Ярмолюк з'явився в середній лінії на позиції лівіше від центру, подекуди опиняючись і ближче до самої бровки. Українець відіграв увесь матч. Чи планує тренер "бджіл" Томас Франк використовувати Ярмолюка в такій ролі й надалі – невідомо. За свій виступ Ярмолюк був нагороджений окремим балом від авторитетного статистичного порталу.

Гравець збірної України дотичний до першого взяття воріт своєї команди, адже не завадив віддати результативний пас візаві, коли протистояв Тренту Александр-Арнольду у власному штрафному майданчику.

Однак, незважаючи на такий факт у грі Ярмолюка, в Брентфорді ним цілком задоволені. На це вказує публікація на клубній сторінці в соцмережі, у якій можна побачити й ключові статистичні показники українця в матчі.

🏃‍♂️ 2/2 Successful dribbles

↔️ 80% Accurate long passes

🔙 5 Defensive actions

🛡️ 3 Clearances

⚔️ 5/6 Duels won



Yehor Yarmoliuk ✨🇺🇦 pic.twitter.com/jo7oxWMu22 — Brentford FC (@BrentfordFC) January 19, 2025

Крім того, по закінченні матчу Франк прокоментував гру саме Ярмолюка.

"Вважаю, сьогодні ми потребували енергії та інтенсивності Ярмо. Проте й те, як йому вдавалося виходити зі складних ситуацій, а також те, як він переміщує м'яча, можна назвати теж вельми добрим", – наводить цитату наставника українця Sam Tabuteau.

У сезоні-2024/25 Ярмолюк провів 21 матч у всіх турнірах. Брентфорд обіймає 11-ту сходинку в таблиці.

Віталій Миколенко

Ліверпульський Евертон свій матч грав проти Тоттенгема. І суперника на своєму полі переграв (3:2). У складі "ірисок" увесь матч відіграв захисник збірної України Віталій Миколенко. За свої дії на полі ексфутболіст Динамо отримав відповідний бал від статистичного порталу.

Точність пасів Миколенка склала 85%, також він встиг 5 разів винести м’яч і здійснив 2 відбори.

Видання Liverpool Echo оцінило гру Миколенка балом 7. Також зі слів журналістів цього сайту можна якнайкраще зрозуміти, чим займався й запам'ятався на полі українець.

"Не соромився йти уперед, коли дозволяла ситуація, однак не нехтував своїми прямими обов'язками із захисту власних володінь. У цілому ми побачили набагато більш якісну гру українця, ніж це було останнім часом. Втім, мав би зробити більше, адже в нього був шанс зробити рахунок 4:0. Мова про епізод, коли Миколенко завдавав удару по воротах суперника з пасу Ндіайє", – підкреслили автори.

Ще перед грою в коментарі для Sky Sports тренер Евертона Девід Моєс дав зрозуміти, що з ним на лаві Миколенко буде грати по-новому.

"Від мене нові установки отримали Калверт-Льюїн та Миколенко. Тепер Віталій муситиме частіше ходити вперед, діяти н атаку. В мене склалося враження, що він лише задоволений від того, що тепер матиме більшу сферу відповідальності", – підкреслив наставник.

З початку сезону Миколенко відіграв 21 матч та віддав 1 результативну передачу. Евертон посідає 16-ту сходинку в таблиці.

Віктор Циганков

У 20 турі іспанської Ла Ліги Жирона вдома грала з Севільєю. Команда українського хавбека поступилася 1:2. Сам Циганков відіграв увесь матч, і отримав третю найвищу оцінку в складі каталонського клубу.

Настільки високе визнання заслуг українця стало можливим завдяки результативній передачі колишнього футболіста Динамо. Асист вдався Циганкову на 36 хвилині. Крім того, його актив складає 79% точних пасів. Це перший асист Циганкова з 29 серпня та лише другий у сезоні загалом. Також на його рахунку 1 гол. Варто зазначити, що десятьма хвилинами раніше партнер виводив Циганкова на ударну позицію в штрафному майданчику севільців, однак захисник за українця виявився спритнішим.

Втім, схоже, що всі думки Жирони вже про наступний матч. У середу каталонці зіграють проти Мілана в Лізі чемпіонів. На цьому на клубній сторінці в соціальній мережі акцентували увагу саме через Циганкова.

З початку сезону Циганков провів 12 матчів у всіх турнірах. Жирона посідає 8 сходинку в таблиці.

Артем Довбик

У 21 турі італійської Серії А Рома вдома грала з Дженоа. І була сильнішою з рахунком (3:1). У складі господарів з першим свистком на полі був присутній нападник збірної України.

Українець провів на полі 85 хвилин, за які встиг немало. Головна подія трапилася на 25 хвилині, коли Довбик виявився найспритнішим на добиванні, перебуваючи у близькій відстані від голкіпера суперника. Це його другий поспіль забитий м'яч. Крім того, Довбик встиг завдати одного удару в отвір воріт, 1 раз вдало обіграв візаві, на його рахунку 9 точних пасів з 11 (82%), 1 фол та 5 втрат м’яча.

За свій виступ Довбик отримав досить високу оцінку від авторитетного статистичного порталу WhoScored – 7,4 бали.

Варто зазначити, що в епізоді, який передував взяттю воріт клубу з Генуї авторства Довбика, подача з флангу на дальню стійку насправді йшла не на українця. Роль Довбика в цьому епізоді зводиться до відволікання уваги захисників Дженоа та "звільнення" простору для партнерів, що видно на скріні з огляду матчу. Саме тому ексгравець Мідтьюлланда все частіше реально чи дефакто стає автором передгольових передач чи бере найактивнішу участь у таких моментах. Такий підхід до завершення атак із залученням саме Довбика як спершу "напівпасивного" учасника ситуації за Клаудіо Раньєрі став уже постійним.

Cам Артем після матчу опублікував світлини з гри у соціальній мережі.

Не забарилися з оцінками й провідні ЗМІ. На думку авторів La Gazzetta dello Sport, Довбик награв на бал, еквівалентний 6,5. Свою думку журналісти мотивували наступним чином.

"Коли це необхідно, він завдає такого потрібного удару по воротах. Вже традиційно, він більше діє з глибини, ніж у воротарській зоні, проте є цінним виконавцем", – резюмували оглядачі.

Тим не менш, і за таких результатів українця в Італії знаходяться ті, хто не втомлюються форварда критикувати. На думку журналіста Еціо Селли, ідея запрошення Довбика як така – провальна.

"Коли влітку Рома працювала на трансферному ринку, керівництво клубу не змогло уникнути суттєвих помилок. Мова про придбання, які не мали логіки. До прикладу, непотрібним був перехід Довбика. Першочерговим завданням у таких випадках є оцінка проблем команди та акцентування уваги на тих позиціях, які дійсно потребували і потребують нових якісних футболістів. Гравці правого, лівого флангів та центрбеки в оборону Роми просто необхідні. Не варто забувати, що в команді вистачало футболістів, які в змозі показати якісну гру біля воріт суперника – той же Дибала, Бальданці чи Суле. Бо якщо ви маєте виконавців атакувальної направленостсі, вашим завданням є виділити їм час для більшої ефективності їхньої гри", – переказує слова Селли Tuttomercatoweb.

Довбик поступово покращує свої показники. Гра з Дженоа стала для Артема 26 з початку сезону. На його рахунку 11 голів та 3 асисти у всіх турнірах. Рома посідає сходинку із 27 очками.