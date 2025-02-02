Відео дня: як фанати Трабзонспора підтримали Сікана у першому матчі за клуб

Данило Сікан офіційно дебютував за Трабзонспор, зігравши свій перший матч у складі турецького клубу.

Український форвард вийшов у стартовому складі разом із ще одним новачком команди – Арсенієм Батаговим. Однак дебютний поєдинок не приніс яскравих моментів – Трабзонспор зіграв у нульову нічию з Кайсеріспором (0:0).

Попри відсутність голів, увага фанатів була прикута саме до українця. Турецькі медіа поширили відео з трибун, де вболівальники голосно вигукували лише одне слово: "Sik". Це скорочення від прізвища Сікана, і сам футболіст раніше розповідав клубним ЗМІ, що йому така підтримка до вподоби.

Хоча перший матч не приніс результативних дій, Данило вже встиг завоювати симпатію місцевих фанів.

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Нагадаємо, Сікан став гравцем Трабзонспора 22 січня, перейшовши з донецького Шахтаря за 6 млн євро. Нападник підписав контракт до 2028 року.

На жаль, українець отримав травму у дебютному матчі за турецький клуб.