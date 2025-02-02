Відео дня: як фанати Трабзонспора підтримали Сікана у першому матчі за клуб
Данило Сікан офіційно дебютував за Трабзонспор, зігравши свій перший матч у складі турецького клубу.
Український форвард вийшов у стартовому складі разом із ще одним новачком команди – Арсенієм Батаговим. Однак дебютний поєдинок не приніс яскравих моментів – Трабзонспор зіграв у нульову нічию з Кайсеріспором (0:0).
Попри відсутність голів, увага фанатів була прикута саме до українця. Турецькі медіа поширили відео з трибун, де вболівальники голосно вигукували лише одне слово: "Sik". Це скорочення від прізвища Сікана, і сам футболіст раніше розповідав клубним ЗМІ, що йому така підтримка до вподоби.
Хоча перший матч не приніс результативних дій, Данило вже встиг завоювати симпатію місцевих фанів.
Нагадаємо, Сікан став гравцем Трабзонспора 22 січня, перейшовши з донецького Шахтаря за 6 млн євро. Нападник підписав контракт до 2028 року.
На жаль, українець отримав травму у дебютному матчі за турецький клуб.