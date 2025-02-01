Сікан дебютує за Трабзонспор з перших хвилин у матчі проти Кайсеріспора

Колишній нападник Шахтаря Данило Сікан дебютує за Трабзонспор у матчі 22 туру чемпіонату Туреччини проти Кайсеріспора відразу в стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Для українського форварда це буде перша гра за нову команду. Також з перших хвилин зіграє ще один українець – захисник Арсеній Батагов.

Нагадаємо, Сікан став гравцем Трабзонспора 22 січня.

Деталі угоди не розголошуються. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 млн євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста.