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Сікан дебютує за Трабзонспор з перших хвилин у матчі проти Кайсеріспора

Олексій Мурзак — 1 лютого 2025, 14:19
Сікан дебютує за Трабзонспор з перших хвилин у матчі проти Кайсеріспора
Данило Сікан
ФК Трабзонспор

Колишній нападник Шахтаря Данило Сікан дебютує за Трабзонспор у матчі 22 туру чемпіонату Туреччини проти Кайсеріспора відразу в стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Для українського форварда це буде перша гра за нову команду. Також з  перших хвилин зіграє ще один українець – захисник Арсеній Батагов.

Нагадаємо, Сікан став гравцем Трабзонспора 22 січня.

Деталі угоди не розголошуються. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 млн євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 23-річного футболіста.

Трабзонспор Данило Сікан

Данило Сікан

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