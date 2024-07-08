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Два гравці Динамо почнуть наступний сезон у оренді в Зорі

Игорь Чернявский — 8 липня, 18:20
Два гравці Динамо почнуть наступний сезон у оренді в Зорі

Гравці Динамо Олександр Яцик та Ігор Горбач невдовзі приєднаються до Зорі на зборах у Словенії.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, луганський клуб орендує Горбача на весь сезон-2024/25, а Яцика — щонайменше на першу частину чемпіонату.

Зазначимо, що обидва гравці минулий сезон провели також у оренді в Зорі. Горбач відзначився лише двома голами у 18 матчах УПЛ, але продемонстрував значно кращу результативність у Лізі конференцій — 3+1 у 5 поєдинках.

Яцик, своєю чергою, взяв участь у 26 матчах в усіх турнірах. На його рахунку 3 голи та 1 асист. Нагадаємо, Юрій Коваль нещодавно заявив, що Зоря шукає підсилення на кожну позицію.

Динамо Київ Зоря Чемпіонат України, УПЛ Олександр Яцик Ігор Горбач

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