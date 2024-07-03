Тренер Зорі: Ми шукаємо підсилення на кожну позицію

Зоря хоче підписати новачків на всі позиції.

Про це розповів головний тренер команди Юрій Коваль. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"В нас задача не просто знайти футболістів, а знайти тих, хто нас підсилить. Дивимось наших гравців, дивимось іноземців. Не зможе 12-13 людей витягнути весь сезон. Тим паче враховуючи те, що в нас завжди максимальні завдання.

Скоро до нас приєднається декілька гравців. Це складний процес, але ми шукаємо підсилення на кожну позицію", — сказав Коваль.

Нагадаємо, напередодні Зоря провела перший товариський матч на літніх зборах.