Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Зорі: Ми шукаємо підсилення на кожну позицію

Игорь Чернявский — 3 липня, 11:30
Тренер Зорі: Ми шукаємо підсилення на кожну позицію

Зоря хоче підписати новачків на всі позиції.

Про це розповів головний тренер команди Юрій Коваль. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"В нас задача не просто знайти футболістів, а знайти тих, хто нас підсилить. Дивимось наших гравців, дивимось іноземців. Не зможе 12-13 людей витягнути весь сезон. Тим паче враховуючи те, що в нас завжди максимальні завдання.

Скоро до нас приєднається декілька гравців. Це складний процес, але ми шукаємо підсилення на кожну позицію", — сказав Коваль.

Нагадаємо, напередодні Зоря провела перший товариський матч на літніх зборах.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ Юрій Коваль

Зоря Луганськ

Зоря зіграла внічию з МТК у контрольному матчі
Футболіст Зорі приєднається до одного з клубів City Group
Колос підписав нападника, який став відкриттям позаминулого сезону УПЛ
Українець, який грав у Росії, вирішив завершити кар'єру
Динамо може підписати нападника Зорі

Останні новини