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Друг Зінченка взимку може залишити Арсенал

Ігор Чернявський — 30 вересня, 08:33
Друг Зінченка взимку може залишити Арсенал
ФК Арсенал

Вже у наступне трансферне вікно нападник Арсенала Габріел Жезус може повернутися у свій рідний клуб – Палмейрас.

Про це повідомляє Bolavip.

За інформацією джерела, чинні чемпіони Бразилії спробують підписати свого вихованця вже на початку 2025 року, щоб Жезус був у складі команди на оновлений клубний чемпіонат світу, який пройде наступного літа.

Зазначається, що Арсенал готовий продати 27-річного форварда за 40 мільйонів євро – це величезні гроші для будь-якого бразильського клубу, але Палмейрас здатен заплатити таку суму.

Жезус – хороший друг Олександра Зінченка. У 2016 році обидва гравці перейшли в Манчестер Сіті, а в 2022-му вони майже одночасно перебралися до Арсенала. Спочатку бразилець та українець були ключовими виконавцями в команді Мікеля Артети, але в сезоні-2023/24 вони програли конкуренцію за місце у стартовому складі й зараз отримують вкрай мало ігрового часу.

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