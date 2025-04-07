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Боруссія Дортмунд втратила основного гравця до кінця сезону

Олег Дідух — 7 квітня 2025, 21:39
Боруссія Дортмунд втратила основного гравця до кінця сезону
Ніко Шлоттербек
ФК Боруссія Дортмунд

Центральний захисник Боруссії Дортмунд Ніко Шлоттербек вибув до кінця сезону через травму.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

У 25-річного гравця збірної Німеччини діагностували розрив меніска лівого коліна. Точні терміни відновлення не називаються, проте повернення Шлоттербека на поле в поточному сезоні виключене.

У поточному сезоні Шлоттербек провів 37 матчів за Боруссію в усіх турнірах, відзначившись у них 6 гольовими передачами. Трансферна вартість гравця оцінюється в 40 мільйонів євро, контракт діє до літа 2027 року.

Цю травму захисник отримав напередодні протистояння з Барселоною в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Перший матч команди проведуть в середу, 9 квітня в Іспанії. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

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