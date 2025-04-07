Боруссія Дортмунд втратила основного гравця до кінця сезону

Центральний захисник Боруссії Дортмунд Ніко Шлоттербек вибув до кінця сезону через травму.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

У 25-річного гравця збірної Німеччини діагностували розрив меніска лівого коліна. Точні терміни відновлення не називаються, проте повернення Шлоттербека на поле в поточному сезоні виключене.

У поточному сезоні Шлоттербек провів 37 матчів за Боруссію в усіх турнірах, відзначившись у них 6 гольовими передачами. Трансферна вартість гравця оцінюється в 40 мільйонів євро, контракт діє до літа 2027 року.

Цю травму захисник отримав напередодні протистояння з Барселоною в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Перший матч команди проведуть в середу, 9 квітня в Іспанії. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.