Інтер і Мілан націлилися на талановитого хавбека Реала

Півзахисник мадридського Реала Адра Гюлер може продовжити кар’єру в одному з італійських топклубів – Інтері або Мілані.

Про це повідомляє Sport.es.

Гюлер отримує недостатньо ігрової практики в Реалі та вирішив покинути мадридський клуб наприкінці сезону. До 20-річного турка є інтерес з боку німецьких клубів, проте для самого футболіста пріоритетним варіантом є Серія А. Інтер і Мілан зацікавлені у підписанні хавбека.

Реал готовий продати Гюлера, проте хотів би включити в угоду опцію зворотного викупу за фіксовану суму.

В поточному сезоні на рахунку Гюлера 3 голи та 5 асистів у 29 матчах за Реал у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 45 мільйонів євро.