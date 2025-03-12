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Інтер і Мілан націлилися на талановитого хавбека Реала

Олег Дідух — 12 березня 2025, 13:58
Інтер і Мілан націлилися на талановитого хавбека Реала
Арда Гюлер
instagram.com/ardaguler

Півзахисник мадридського Реала Адра Гюлер може продовжити кар’єру в одному з італійських топклубів – Інтері або Мілані.

Про це повідомляє Sport.es.

Гюлер отримує недостатньо ігрової практики в Реалі та вирішив покинути мадридський клуб наприкінці сезону. До 20-річного турка є інтерес з боку німецьких клубів, проте для самого футболіста пріоритетним варіантом є Серія А. Інтер і Мілан зацікавлені у підписанні хавбека.

Реал готовий продати Гюлера, проте хотів би включити в угоду опцію зворотного викупу за фіксовану суму.

В поточному сезоні на рахунку Гюлера 3 голи та 5 асистів у 29 матчах за Реал у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 45 мільйонів євро.

Інтер Мілан Реал Мадрид Арда Гюлер

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