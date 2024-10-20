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Гаві увійшов до заявки Барселони, він не грав з листопада 2023 року через травму

Володимир Клепач — 20 жовтня, 14:33
Гаві увійшов до заявки Барселони, він не грав з листопада 2023 року через травму
Гаві
Getty images

20-річний півзахисник Гаві потрапив до заявки Барселони на сьогоднішній матч 10-го туру Ла Ліги. Це може бути його перший вихід на поле за 11 місяців після травми хрестоподібної зв'язки та меніска.

До заявки каталонців також увійшли Ламін Ямаль і Роберт Левандовський, які отримали пошкодження під час жовтневих матчів Ліги націй за свої збірні. Натомість Дані Ольмо, хоча й тренувався в загальній групі, не викликаний на гру.

Гаві отримав травму 19 листопада 2023 року під час гри за збірну Іспанії проти Грузії у кваліфікації на Євро. Гравець зазнав повного розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна та часткового відриву зовнішнього меніска.

Раніше стало відомо, що Барселона підпише новий контракт з Гаві.

Після дев'яти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 24 очки.

Барселона Гаві

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