Гаві увійшов до заявки Барселони, він не грав з листопада 2023 року через травму

20-річний півзахисник Гаві потрапив до заявки Барселони на сьогоднішній матч 10-го туру Ла Ліги. Це може бути його перший вихід на поле за 11 місяців після травми хрестоподібної зв'язки та меніска.

До заявки каталонців також увійшли Ламін Ямаль і Роберт Левандовський, які отримали пошкодження під час жовтневих матчів Ліги націй за свої збірні. Натомість Дані Ольмо, хоча й тренувався в загальній групі, не викликаний на гру.

Гаві отримав травму 19 листопада 2023 року під час гри за збірну Іспанії проти Грузії у кваліфікації на Євро. Гравець зазнав повного розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна та часткового відриву зовнішнього меніска.

Раніше стало відомо, що Барселона підпише новий контракт з Гаві.

Після дев'яти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 24 очки.