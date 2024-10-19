Барселона визначилась з майбутнім Гаві

Барселона підпише новий контракт з півзахисником команди Гаві.

Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта.

"Можу підтвердити, що контракт Гаві також буде продовжений", – сказав Лапорта.

🚨🔵🔴 Barcelona are prepared to get new deal done for Gavi as soon as he returns on the pitch, as reported two weeks ago.



“I can confirm that Gavi’s contract will also be extended”, Joan Laporta has confirmed. pic.twitter.com/9mBYaNaGkT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2024

Гаві є вихованцем Барселони, у сезоні-2024/25 футболіст на поле не виходив через травму хрестоподібних звʼязок коліна та меніску, яку отримав у листопаді минулого року. Чинна угода гравця розрахована до літа 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник повернувся до тренувань разом з командою. Також з лазарету повернулись Дані Ольмо та Фермін Лопес.

Після дев'яти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 24 очки. Наступний їх поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на арені "Естадіо Олімпіко", де "синьо-гранатові" приймуть Севілью.