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Барселона визначилась з майбутнім Гаві

Олександр Булава — 19 жовтня, 10:01
Барселона визначилась з майбутнім Гаві
Гаві
Getty images

Барселона підпише новий контракт з півзахисником команди Гаві.

Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта.

"Можу підтвердити, що контракт Гаві також буде продовжений", – сказав Лапорта.

Гаві є вихованцем Барселони, у сезоні-2024/25 футболіст на поле не виходив через травму хрестоподібних звʼязок коліна та меніску, яку отримав у листопаді минулого року. Чинна угода гравця розрахована до літа 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник повернувся до тренувань разом з командою. Також з лазарету повернулись Дані Ольмо та Фермін Лопес.

Після дев'яти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 24 очки. Наступний їх поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на арені "Естадіо Олімпіко", де "синьо-гранатові" приймуть Севілью.

Барселона Гаві Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Жоан Лапорта

Гаві

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