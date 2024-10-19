Барселона визначилась з майбутнім Гаві
Гаві
Getty images
Барселона підпише новий контракт з півзахисником команди Гаві.
Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта.
"Можу підтвердити, що контракт Гаві також буде продовжений", – сказав Лапорта.
Гаві є вихованцем Барселони, у сезоні-2024/25 футболіст на поле не виходив через травму хрестоподібних звʼязок коліна та меніску, яку отримав у листопаді минулого року. Чинна угода гравця розрахована до літа 2026 року.
Напередодні повідомлялося, що півзахисник повернувся до тренувань разом з командою. Також з лазарету повернулись Дані Ольмо та Фермін Лопес.
Після дев'яти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 24 очки. Наступний їх поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на арені "Естадіо Олімпіко", де "синьо-гранатові" приймуть Севілью.