Принизила і змусила страждати: дружина відомого форварда опублікувала скандальні світлини в Instagram

Скандальна кохана нападника Галатасарая Мауро Ікарді робить у соцмережах усе можливе, щоб принизити аргентинського футболіста.

Ванда Нара зараз займається процедурою розлучення з чоловіком, проте не забуває і про "війну" із ним, що ведеться в Інстаграмі.

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Відома модель вирішила принизити Мауро, опублікувавши в сторіз скріни з їхньої переписки. Якщо коротко: Ікарді просить кохану "вгамуватися" та "одуматися", щоб вони знову були разом.

Через декілька годин, коли багато фанатів Нари подивилися цю "історію", жінка видалила ці публікації.

Цього Ванді стало мало, тому вона захотіла показати свою "ідеальну" фігуру у купальнику, чим явно подражнила аргентинця.

Хто добре знайомий з історією цієї пари, в курсі, що не так давно було доведено про "якість" фото і зовнішнього вигляду 39-річної аргентинки. Мова йде про різницю Нари вживу і на світлинах.

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Нагадаємо, цього літа Ванда і Мауро розійшлися, про що його дружина повідомила у соцмережах. Причини цього не називаються.

Зараз модель і телеведуча зустрічається з відомим в Аргентині репером L-Gante, який на 15 років молодий за неї.