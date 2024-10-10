Щенсний: Моє куріння нікого не стосується

Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний вважає, що його шкідлива звичка, а саме куріння, стосується лише його.

Цитує воротаря Mundo Deportivo.

"Є аспекти мого особистого життя, які я не зміню. Якщо я курю, це нікого не стосується. Це не впливає на мене на футбольному полі.

Якщо хтось думає, що може щось змінити в моєму особистому житті, нехай спробує ще раз. Це ніколи не спрацьовувало.

Я хочу, щоб мене судили як воротаря, а не за те, щоб я шукав історії, які насправді "нікого не хвилюють" – сказав Щенсний.