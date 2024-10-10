Щенсний: Моє куріння нікого не стосується
Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний вважає, що його шкідлива звичка, а саме куріння, стосується лише його.
Цитує воротаря Mundo Deportivo.
"Є аспекти мого особистого життя, які я не зміню. Якщо я курю, це нікого не стосується. Це не впливає на мене на футбольному полі.
Якщо хтось думає, що може щось змінити в моєму особистому житті, нехай спробує ще раз. Це ніколи не спрацьовувало.
Я хочу, щоб мене судили як воротаря, а не за те, щоб я шукав історії, які насправді "нікого не хвилюють" – сказав Щенсний.
Зазначимо, що Войцех давно вже не приховує свою шкідливу звичку, про яку стало відомо що за часів його кар'єри у лондонському Арсеналі.
Нагадаємо, Барселона підписала Щенсного у терміновому порядку на початку жовтня після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген. Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.
Очікується, що Войцех зможе дебютувати за каталонців у найближчому матчі Ліги чемпіонів.