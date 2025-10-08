Ворскла розписала нічию з данською Фортуною у першому матчі кваліфікації Кубку Європи

У середу, 8 жовтня, жіноча команда Ворскли стартувала у кваліфікації жіночого Кубку Європи 2025/26.

В першому матчі українки зіграли внічию 1:1 з данським клубом Фортуна Х'єррінг.

Ворскла відкрила рахунок на 24-й хвилині зусиллями Кравчук, однак суперниці вже через 7 хвилин відновили паритет. Більше голів у поєдинку зафіксовано не було.

Кубок Європи-2025/26

Кваліфікація, 1-й матч, 8 жовтня

Ворскла – Фортуна Х'єррінг 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 24 Кравчук, 1:1 – 31 Гансен

Переможець протистояння вийде до основного етапу єврокубкового турніру. Матч-відповідь відбудеться 15 жовтня в Данії. Початок – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у єврокубковій кампанії Ворскла провела вже чотири матчі. У міні-турнірі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів підопічні Ії Андрущак переграли грузинську команду Гурія Ланчхуті (5:0) та Гінтру з Литви (2:0). Втім, у третьому раунді полтавська команда поступилася бельгійському клубу Левен (0:2, 0:0).