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Ворскла розгромила Оболонь у 9 турі чемпіонату України

Олександр Булава — 15 жовтня, 18:36
Ворскла розгромила Оболонь у 9 турі чемпіонату України

Київська Оболонь поступилась вдома полтавській Ворсклі у матчі 9 туру жіночого чемпіонату України.

Зустріч завершилась з рахунком 0:5. Дублем у складі гостей відзначилась Роксолана Кравчук.

Ворскла завдяки перемозі наразі має в активі 19 очок та розділяє першу сходинку турнірної таблиці з Металістом 1925.

Чемпіонат України – Вища ліга, жінки
9 тур, 15 жовтня

Оболонь (Київ) – Ворскла (Полтава) 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Аілінкий, 0:2 – 30 Кравчук, 0:3 – 53 Левицька, 0:4 – Радіонова, 0:5 – 76 Кравчук

Огляд матчу

Напередодні Шахтар забив 6 м'ячів у ворота Пантер, Колос здолав Полісся.

Оболонь Ворскла Полтава

Ворскла Полтава

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