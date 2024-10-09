Шахтар забив 6 м'ячів у ворота Пантер, Колос здолав Полісся у 8 турі чемпіонату України серед жінок

Колос Ж

Сьогодні, 9 жовтня, відбулися матчі 8 туру жіночого чемпіонату України з футболу.

Зокрема, донецький Шахтар забив 6 м'ячів без відповіді у ворота уманських Пантер. Ворскла та Металіст 1925 поділили очки, а ковалівський Колос розбив житомирське Полісся.

Одеський Сістерс здолали ЕМС-Поділля, а Кривбас у другому таймі втратив перемогу над Ладомиром.

Чемпіонат України – Вища ліга, жінки

8 тур, 9 жовтня

Ворскла – Металіст 1925 0:0

Шахтар – Пантери 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Вікалюк, 260 – 44 Мохнач, 3:0 – 46 Чайка, 4:0 – 63 Вікалюк, 5:0 – 77 Завидова, 6:0 – 90+7 Головач.

Колос – Полісся 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Майбородина, 2:0 – 13 Андрухів, 3:0 – 61 Майбородина, 3:1 – 68 гравчиня Полісся, 4:1 – 74 Андрухів.

Кривбас – Ладомир 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 79 Козуб, 1:1 – 84 Чередниченко

Сістерс – ЕМС-Поділля

Голи: 1:0 – 2 Бойченко (пен), 2:0 – 5 гравчиня Сістерс, 3:0 – 61 гравчиня Сістерс.

Нагадаємо, у попередньому турі Колос розгромив Пантер, Шахтар переграв ЕМС-Поділля, а Ладомир здолав Оболонь.