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Олександрія програла Ворсклі у товариському матчі

Микола Дендак — 7 вересня, 22:10
Олександрія програла Ворсклі у товариському матчі
ФК Олександрія

Олександрія поступилася полтавській Ворсклі у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Зустріч відбувалася без глядачів та без трансляції. Єдиний гол "містян" на рахунку новачка команди Артема Козака.

Товариський матч
7 серпня

Олександрія — Ворскла 1:3

Зауважимо, що після 5 турів Української Прем'єр-ліги саме Олександрія є лідером в турнірній таблиці. Підопічні Руслана Ротаня здобули 4 перемоги в 4 матчах (гру з Динамо перенесли через Олімпійські ігри).

Що ж стосується Ворскли, то в неї 7 очок та 7 місце (в запасі також гра з киянами).

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