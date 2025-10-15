Ворскла поступилась Фортуні у матчі-відповіді кваліфікації Кубку Європи
Жіноча команда Ворскли припинила боротьбу у кваліфікації Кубку Європи-2025/26.
Український колектив поступився у матчі-відповіді данській Фортуні з рахунком 0:1. Єдиний гол забила нігерійська нападниця Джой Омега. Гравчиня вразила ворота Катерини Самсон на 14-й хвилині матчу.
За результатом двох поєдинків у наступний раунд вийшов данський колектив.
Кубок Європи-2025/26
Кваліфікація, Матч-відповідь
15 жовтня
Фортуна Х'єррінг – Ворскла 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 14 Омега
Нагадаємо, у єврокубковій кампанії Ворскла провела вже чотири матчі. У міні-турнірі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів підопічні Ії Андрущак переграли грузинську команду Гурія Ланчхуті (5:0) та Гінтру з Литви (2:0). Втім, у третьому раунді полтавська команда поступилася бельгійському клубу Левен (0:2, 0:0).
Після вильоту Ворскли більше не залишилось українських клубів у єврокубках. Колос та Металіст 1925 також не змогли виграти свої матчі.