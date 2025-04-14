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Ворскла розгромила Сістерс та закріпилася на першому місці в чемпіонаті України

Микола Дендак — 14 квітня 2025, 16:11
Ворскла розгромила Сістерс та закріпилася на першому місці в чемпіонаті України
УАФ

Сьогодні, 14 квітня, відбувся матч 4 туру другого етапу Вищої ліги з футболу серед жіночих команд.

Лідер чемпіонату полтавська Ворскла приймала одеську команду Сістерс та впевнено розібралася із суперником, забивши 4 мячі без відповіді.

Найбільше до розгрому долучилася Ольга Осіпян, на рахунку якої дубль. Ще по результативному удару завдали Роксолана Кравчук та Яна Калініна.

Чемпіонат України серед жінок
Вища ліга, 2-й етап
Чемпіонська група, 14 квітня

Ворскла – Сістерс 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Осіпян, 2:0 – 54 Кравчук, 3:0 – 72 Осіпян, 4:0 – 74 Калініна

Ця перемога дозволила чинному чемпіону України закріпитися на першому місці у поточному розіграші. Ворскла вже набрала 38 балів та випереджає найближчого переслідувача на 5 очок.

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