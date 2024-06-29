Ворскла продовжила контракт з Ісенком

Ворскла оголосила про продовження співпраці з воротарем Павлом Ісенком.

Про це полтавський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що Павло проведе у своїй рідній команді ще як мінімум один сезон.

"Полтава — моє рідне місто. Тут я народився і зростав професійно. Сьогодні справді щасливий, тим більше, так символічно, підписати новий контракт якраз у День міста. Знову і знову дякуємо нашим невтомним воїнам, які боронять кордони України. Лише завдяки їм ми тут і зараз. Давайте не будемо забувати про це, і, за можливості, допомагатимемо ЗСУ. Я вдячний кожному, хто підтримує команду, конструктивно критикує, терпляче чекає, і дає нам шанс виправитися, щоб стати краще. У новому сезоні буде більше яскравих емоцій наших уболівальників. Я в цьому впевнений!" — сказав Ісенко після підписання контракту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло може продовжити кар’єру в Першій лізі — у складі Металіста 1925.

Саме Ісенко — головний герой кубкових успіхів Ворскли останніх років. Майже 4 роки тому ще зовсім юний воротар потягнув три удари в серії післяматчевих пенальті з Маріуполем та вивів полтавців у фінал.

А вже цього року Павло відбив 11-метровий наприкінці півфінальної зустрічі з Поліссям, завдяки чому команда Сергія Долганського змогла відстояти мінімальну перемогу з рахунком 1:0 та здобути путівку у фінал, який, зрештою, програла Шахтарю з рахунком 1:2.