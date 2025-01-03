Ворскла підписала півзахисника швейцарського клубу

Півзахисник швейцарського Арау Мілот Авдилі став гравцем полтавської Ворскли.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт Авдилі діяв до 30 червня 2025 року. Ворскла та Арау домовилися не розголошувати умови трансферу.

Раніше повідомлялося, що 22-річний гравець збірної Косово підпише з полтавським клубом контракт за системою "2+1".

У поточному сезоні Мілот провів у швейцарському чемпіонаті 18 поєдинків, у яких забив 2 голи. Футболіст також зіграв 10 матчів за національну збірну Косово, в яких відзначився 2-ма забитими м'ячами та 1-м асистом.