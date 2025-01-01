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Ворскла хоче підписати нового півзахисника – ЗМІ

Микита Павлів — 1 січня 2025, 11:32
Ворскла хоче підписати нового півзахисника – ЗМІ
Мілот Авділі
FC Aarau

Полтавська Ворскла хоче підписати півзахисника Арау – Мілота Авдилі.

Про це пише ТаТоТаке.

За даними джерела, полтавський клуб намагається підсилити всі можливі позиції, запросивши гравців сильніше за тих, які є наразі у ростері Максимова, однак головною ахілесовою п'ятою залишається амплуа "фантазисти".

Ставка на Деміра Шкриєля не спрацювала - чорногорський плеймейкер зіграв у Ворсклі всього 68 хвилини за перше коло УПЛ-2024/25.

Заміну полтавський клуб знайшов у Швейцарії, зробивши пропозицію атакувальному півзахиснику Мілоту Авдилі. Очікується, що 22-річний гравець збірної Косово (10 матчів, 2 голи) підпише з Ворсклою контракт за системою "2+1".

Раніше з’явилась інформація, що колишній гравець Динамо та збірної України Денис Бойко може підписати контракт з полтавським клубом.

Чемпіонат України, УПЛ Денис Бойко Ворскла Полтава

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