Ворскла підписала 18-річного бразильського півзахисника
Полтавська Ворскла підписала бразильського півзахисника Кассіано Ернандеза.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід 18-річного хавбека відбувся на правах оренди. Трансфер відбувся в рамках партнерської угоди з Kuniy and W Sports Marketing Ltda.
Наразі невідомо, коли дебютує бразильський легіонер.
Нагадаємо, Ворскла у 2 турі розгромила Лівий берег. Наразі в активі команди 3 бали. Наступний матч "зелено-білі" зіграють сьогодні, 16 серпня, проти Оболоні. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.