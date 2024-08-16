Ворскла підписала 18-річного бразильського півзахисника

Полтавська Ворскла підписала бразильського півзахисника Кассіано Ернандеза.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 18-річного хавбека відбувся на правах оренди. Трансфер відбувся в рамках партнерської угоди з Kuniy and W Sports Marketing Ltda.

Наразі невідомо, коли дебютує бразильський легіонер.

Нагадаємо, Ворскла у 2 турі розгромила Лівий берег. Наразі в активі команди 3 бали. Наступний матч "зелено-білі" зіграють сьогодні, 16 серпня, проти Оболоні. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.