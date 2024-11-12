Ворскла розгромила Пантер у перенесеному матчі чемпіонату України

У вівторок, 12 листопада, відбувся перенесений матч 6 туру чемпіонату України серед жінок.

Полтавська Ворскла обіграла уманські Пантери. Поєдинок завершився з рахунком 7:0.

Чемпіонат України серед жінок

6 тур, 12 листопада

Ворскла (Полтава) – Пантери (Умань) 7:0 (2:0)

Ворскла наразі лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України з 28 балами в активі, Пантери йдуть восьми з 7 очками.

Напередодні Колос переміг Ладомир, а Сістерс розписали бойову нічию з Металістом 1925.