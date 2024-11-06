Колос переміг Ладомир і закріпив лідерство, Сістерс розписали бойову нічию з Металістом 1925: результати жіночого ЧУ

У середу, 6 листопада, відбулися всі 5 матчів 11 туру чемпіонату України серед жінок.

Колос на виїзді обіграв Ладомир та збільшив відрив від чинного чемпіона, Ворскли, до 5 очок. Втім, у полтавок, які цього сезону втратили очки лише одного разу, є два матчі в запасі.

Новачки елітного дивізіону, Сістерс, уникнули поразки від Металіста 1925. Завдяки цій нічиїй одеситки зберегли третю сходинку, але харків’янки відстають лише на два очки і мають матч у запасі.

Чемпіонат України серед жінок

11 тур, 6 листопада

Ладомир – Колос 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Куніна 2, 0:2 – Федоренко 48

Металіст 1925 – Сістерс 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Бойченко 18, 1:1 – Петряк 45+2, 2:1 – Панцулая 63, 2:2 – Манзюк 81

Пантери – Кривбас 0:1 (0:1)

Гол: Ковальова 9

Оболонь – Шахтар 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Кукса, 1:1 – Котовець 45+1

Полісся – ЕМС-Поділля 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Семенюк 44, 2:0 – Тріль 52, 3:0 – Семенюк 61, 3:1 – Смеречинська 66, 4:1 – Козлюк 69

Ворскла цей тур пропускала, оскільки в чемпіонаті бере участь непарна кількість команд – 11.