Ворскла планує побудувати новий стадіон у Полтаві

Ворскла може знести стадіон "Ворскла імені Олексія Бутовського" та побудувати нову арену після війни.

Про це повідомляє видання Полтавщина.

Керівництво полтавців давно виношує проєкт реконструкції домашнього стадіону. Планується знести чинну будівлю і побудувати нову арену на приблизно 8500 місць.

На новій арені будуть передбачені накриття, паркінг, комерційне приміщення та бізнес-центр.

Раніше президент Ворскли Роман Черняк повідомив, що клуб хоче, щоб стадіон перейшов у власність клубу.

Єдиною проблемою полтавського клубу є те, що стадіон використовує низка юнацьких команд, що унеможливлює приватизацію арени. Наразі розглядається варіант при якому Ворскла збереже дитячі школи, щоб отримати права на інфраструктуру міста.