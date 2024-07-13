Президент Ворскли повідомив про ініціативу, яка може стати доленосною для клубу

Ворскла хоче, щоб стадіон імені Олексія Бутовського у Полтаві перейшов у власність клубу.

Про це повідомив президент Ворскли Роман Черняк. Його слова наводить клубна пресслужба.

"Звернулися до міськради з проханням передати головну спортивну арену міста з балансу Полтавської тергромади на баланс футбольного клубу "Ворскла", — сказав Черняк.

На офіційному сайті клубу зазначається, що в недалекому майбутньому ця ініціатива може стати доленосною. Пресслужба пообіцяла інформувати вболівальників про розвиток подій.

Нагадаємо, днями Вищий антикорупційний суд обрав заочно заарештував почесного президента Ворскли.