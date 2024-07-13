Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент Ворскли повідомив про ініціативу, яка може стати доленосною для клубу

Игорь Чернявский — 13 липня, 20:30
Президент Ворскли повідомив про ініціативу, яка може стати доленосною для клубу

Ворскла хоче, щоб стадіон імені Олексія Бутовського у Полтаві перейшов у власність клубу.

Про це повідомив президент Ворскли Роман Черняк. Його слова наводить клубна пресслужба.

"Звернулися до міськради з проханням передати головну спортивну арену міста з балансу Полтавської тергромади на баланс футбольного клубу "Ворскла", — сказав Черняк.

На офіційному сайті клубу зазначається, що в недалекому майбутньому ця ініціатива може стати доленосною. Пресслужба пообіцяла інформувати вболівальників про розвиток подій.

Нагадаємо, днями Вищий антикорупційний суд обрав заочно заарештував почесного президента Ворскли.

Чемпіонат України, УПЛ Черняк Ворскла Полтава

Черняк

Українка виборола бронзу на Гран-прі із дзюдо
Черняк виграла бронзу на Гран-прі Будапешта

Останні новини