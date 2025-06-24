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Ворскла та Металіст 1925 дізналися суперників у Лізі чемпіонів

Руслан Травкін — 24 червня 2025, 15:55
Ворскла та Металіст 1925 дізналися суперників у Лізі чемпіонів
facebook.com/m1925wfc

Найкращі жіночі команди України Ворскла та Металіст 1925 дізналися своїх суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Полтавський клуб став чемпіоном України за підсумками сезону-2024/25 тому шлях розпочне з другого раунду "Шляху чемпіонів".

Суперниками полтавського клубу спочатку буде переможець групи 6 першого раунду. Серед потенційних опонентів: Мітровіца (Косово), Кліфтонвілл (Північна Ірландія) та Ланчхуті (Грузія).

У фіналі другого ранду тріумфатор протистояння Ворскла – переможець групи 6 зійдеться з найкращим із пари Гінтра (Литва) – Фарул (Румунія).

Матчі відбудуться 27 і 30 серпня. Задля путівки в основний раунд Ліги чемпіонів Ворсклі потрібно буде пройти й третій раунд кваліфікації - суперники визначаться за підсумками перших двох.

Металіст 1925, який став віцечемпіоном України, свій шлях розпочне з "Шлях представників ліг". Харків'янки потрапили у групу 1. У півфіналі український клуб зіграє проти шведського Хаммарбю.

У разі успіху Металіст 1925 побореться за вихід у наступний раунд кваліфікації з найкращим у парі Манчестер Юнайтед – ПСВ.

Матч також заплановані на 27 та 30 серпня. Місце проведення визначиться пізніше. Матчі третього раунду кваліфікації заплановані на 11 та 18 вересня.

Нагадаємо, Ворскла і Металіст 1925 зійшлися у фіналі Кубку України. Полтавський клуб здобув мінімальну перемогу.

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