Ворскла завоювала Кубок України серед жіночих команд

У фінальному матчі за кубок України зійшлися володар золотих та срібних нагород чемпіонату України – чемпіон полтавська Ворскла та харківський Металіст 1925. Поєдинок у Рівному завершився мінімальною перемогою Ворскли з рахунком 1:0.

Харків’янки розпочали матч значно активніше, на перших трьох хвилинах практично прописалися на половині поля полтавок. Згодом оговталась, організувала контратаку, але максимум, що вдалося – навіс в карний майданчик. Сумбур домінував на полі і надалі. В одному з епізодів Яна Калініна не наважилась на удар з меш штрафного і відпасувала на Тетяну Левицьку, але з-за меж "шістнадцятки" гравчиня Ворскли пробила неточно. Потім Ірина Котяш "накрутила" на фланзі кільку суперниць, зробила простріл, але ніхто на нього не відгукнувся.

До середини тайму голами навіть і не пахнуло. На сухість вказувала і статистика – три попередніх матчі між цими командами завершувались внічию 0:0!

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Але 31-й хвилині рахунок у фіналі та цьогорічних протистояннях загалом – таки було відкрито! Після класної розрізної передачі низом з центра поля Марина Шайнюк виграла забіг та контактну боротьбу в опонентки та прошила воротарку Ірину Славич точним ударом – 1:0! Причому, Шайнюк за апмплуа – захисниця!

Наприкінці тайму почубились Родіонова та Апанащенко і отримали по жовтій картці. Металіст за перших 45 хвилин так і не створив жодної загрози біля чужих воріт.

Вже з перших хвилин другого тайму знову агресивніша грав Металіст 1925 – дальній удар був неточним. В зворотній атаці Ворскла ледь не заробила пенальті, але арбітриня вказала на кутовий.

На 53 хвилині полтавки мали нагоду подвоїти перевагу в рахунку. Славич перехопила гострий постріл, а потім витягла м’яча з кута після удару Яни Калініної з центру карного майданчика.

В наступній атаці харків’янкам нарешті вдадося влучити в рамку воріт. Але Анна Петрик пробила в руки своїй партнерці по збірній Катерині Самсон.

Ворскла відповіла ударом Ірини Котяш злету з-за меж штрафного – вище воріт. Кілька разів своїми "фірмовими" передачами ситуацію загострювала Калініна, але до ударів по воротах справа майже не доходила. Металіст все частіше йшов вперед відігратись, захисниця Дар’я Апанащенко опинилася в карному майданчику Ворскли, обіграла опонентку, але Самсон з ударом ще однієї партнерки по збірній знову впоралась. А за 5 хвилин до завершення основного тайму взагалі врятувала команду - з вбивчої позиції, майже з лінії воротарського майданчика пробивала Єлизавета Молодюк – Самсон героїчно відбила м’яча! Зняти всі питання щодо володаря Кубку могла Роксолана Кравчук вже в компенсовані хвилини. Увірвалась до карного майданчика, але пробила дещо вище воріт.

У підсумку 1:0 на користь Ворскли! Ія Андрущак та її команда знову кладуть золоті медалі чемпіонату в Кубок України!

Кубок України-2024/25. Фінал

10 червня. Рівне. Стадіон Авангард

Металіст 1925 (Харків) – Ворскла (Полтава) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 31 Шайнюк