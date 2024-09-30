Ворскла забила 7 м'ячів у ворота Полісся у 7 турі чемпіонату України серед жінок

Сьогодні, 30 вересня, відбувся матч жіночого чемпіонату України з футболу між полтавською Ворсклою та житомирським Поліссям.

Чинні чемпіонки України декласували суперниць з рахунком 7:0. Ворсклянки забезпечили себе комфортною перевагою вже у першому таймі (3:0). Зазначимо, що захисниця Катерина Корсун відзначилися дублем.

Після перерви Ворскла забила ще 4 рази. Спершу двічі у перші 10 хвилин, а потім ще два на останніх хвилинах зустрічі. Ще один дубль до свого активу записала півзахисниця Роксолана Кравчук.

Чемпіонат України – Вища ліга, жінки

7 тур, 30 вересня

Полісся – Ворскла 0:7 (0:3)

Голи: 0:1 - 2 Корсун, 0:2 - 10 Яремчук (а.г.), 0:3 - 36 Корсун, 0:4 - 49 Кравчук, 0:5 - 53 Калініна, 0:6 - 86 Савка, 0:7 - 86 Кравчук

Наразі Ворскла посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, поступаючись лише Металісту 1925. В обох команд в активі лише перемоги, проте у полтавського клубу ще є гра в запасі.

Нагадаємо, напередодні Ворскла зазнала поразки від Селтіка у двоматчевому протистоянні у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів та вилетіла з турніру.