Дякую, Гарете: Пікфорд відреагував на відставку Саутгейта

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд подякував Гарету Саутгейту, який пішов у відставку після Євро-2024.

Його слова передає BBC Sport.

"Повністю спустошений. Це завдаватиме біль ще довго. Дякую всім, хто підтримував нас під час Євро-2024, і хочу подякувати всім моїм партнерам по команді та співробітникам за їхню роботу.

Я також хочу висловити особливу подяку тренеру за те, що він завжди вірив у мене, і побажати йому всього найкращого у подальших кроках. Дякую, Гарет", – сказав Пікфорд.

Саутгейт був тренером "Трьох левів" майже 8 років — він очолив команду у вересні 2016-го. Під його керівництвом збірна Англії вийшла у півфінал ЧС-2018, двічі грала у фіналах Євро, але так і не змогла перервати трофейну посуху, яка триває з 1966 року.

Нагадаємо, напередодні збірна Англії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, де поступилась Іспанії з рахунком 2:1.