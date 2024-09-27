Кожухар – про нічию з Шахтарем: Я задоволений результатом, тому що ми грали проти чемпіона України

Воротар Вереса Андрій Кожухар прокоментував нічию з Шахтарем (1:1) у 8-му турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що він задоволений результатом, тому що команда грала проти чемпіона України.

Про це він розповів у післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Я задоволений результатом, тому що ми грали проти чемпіона України. Дуже сильна команда, кваліфіковані гравці. Так, нам сьогодні трішки пощастило, треба казати чесно, бути відвертими, але хлопці віддали просто максимум сьогодні. Установка була дуже проста: проявити свій максимум і показати мужність на полі. Я думаю, що сьогодні ми це показали", – сказав Кожухар.

Нічия дозволила рівненському клубу набрати 6 очок, наразі команда посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Наступний матч "червоно-чорні" зіграють 5 жовтня проти Зорі. Початок – о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що Шахтар і Верес у чемпіонаті України провели між собою 16 матчів: 12 перемог за "гірниками", 3 зустрічі завершилися внічию, 1 раз сильнішими були рівняни. Загальна різниця м'ячів: 30–9 на користь "оранжево-чорних".