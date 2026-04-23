Воротар Торонто забив рятівний гол у матчі МЛС

У ніч із 22 на 23 квітня в матчі регулярного чемпіонату МЛС між Торонто та Філадельфією Юніон сталась драматична кінцівка, яка мала неймовірну розв'язку з голом воротаря господарів.

Канадська команда поступалась із рахунком 2:3 й на останній хвилині компенсованого часу отримала право на стандарт. До штрафного майданчика суперників прибіг голкіпер Лука Гавран і його підключення до атаки виявилось ефективним.

Він виграв верхову боротьбу та головою переправив м'яч у сітку воріт гостей, вирвавши для своєї команди нічию. Після матчу 25-річний Гавран емоційно прокоментував свій гол:

"Я навіть не пам'ятаю, що сталося! Здається, залишалося секунд десять. Я подивився на лаву, і всі махали мені, щоб я біг уперед, тож я подумав: чому б і ні? Потім я думав, що суддя вже дасть свисток, а далі все стало історією... Я ж колись був форвардом".

Зазначимо, що Лука Гавран став лише третім воротарем в історії MЛС, якому вдалося відзначитися голом. Востаннє таке траплялося ще у 2010 році.

Нагадаємо, що напередодні дебютним забитим м'ячем за океаном відзначився зірковий Тімо Вернер. Він перейшов у МЛС в зимове трансферне вікно.