НХЛ оштрафувала зірку Торонто за показ середнього пальця

Національна хокейна ліга (НХЛ) оштрафувала нападника Торонто Мейпл Ліфс Вільяма Нюландера на 5 000 доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Інцидент трапився під час матчу проти Колорадо Аваланч, коли Торонто програвало з рахунком 1:4. Нюландер, який пропускав гру через травму, перебував на трибунах разом з іншими гравцями поза заявкою. Коли камера телетранслятора навела фокус на їхню групу, швед посміхнувся і показав непристойний жест.

Oh Willy 😂



🎥: TSN | NHL pic.twitter.com/7w8bW1C5xg — TheLeafsNation (@TLNdc) January 25, 2026

Вже через кілька годин 29-річний форвард публічно вибачився в Instagram, назвавши свій вчинок "моментом розчарування" та запевнивши в любові до фанатів.

"Тільки любов до Мейпл Ліфс. Вибачте за мою сьогоднішню роздратованість! Я не хотів нікого образити. З нетерпінням чекаю на повернення на лід, а не на трибуни", – написав гравець.

Пізніше, спілкуючись із журналістами, Нюландер пояснив, що його емоції були викликані неможливістю допомогти команді, яка в підсумку зазнала четвертої поразки поспіль на власному льоду.

Сума штрафу є максимально допустимою згідно з колективною угодою між НХЛ та НХЛПА, а кошти будуть спрямовані до Фонду екстреної допомоги гравцям. Старший віце-президент НХЛ з питань безпеки гравців Джордж Парос наголосив, що штраф "стане нагадуванням про те, що кодекс поведінки поширюється на всю арену під час матчів НХЛ та в публічних ігрових ситуаціях".

Очікується, що Нюландер зможе повернутися на лід уже під час виїзної серії цього тижня. Він набрав 48 очок у 37 іграх і буде грати за Швецію на Олімпійських іграх у лютому.

