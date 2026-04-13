Повторив подвиг Трубіна: гол українського воротаря врятував Вахш від поразки

Український воротар Вахша Дмитро Фастов забив гол у матчі 4-го туру чемпіонату Таджикистану проти Істаравшана (1:1).

Команда українця пропустила гол на 78-й хвилині поєдинку. Врятував Вахш від поразки голкіпер. На 3-й компенсованій хвилині Фастов ударом головою зрівняв рахунок у зустрічі.

"Урок майстерності від Дмитра Фастова! Коли нападники втратили шлях до воріт, наша "стіна" вийшла вперед і показала, як забивати! Один шанс, один гол! Молодець, Дмитре!", – йдеться у дописі пресслужби Вахша.

Своїм голом Дмитро повторив досягнення воротаря збірної України Анатолія Трубіна, який забив гол Реалу та вивів Бенфіку у плейоф Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Дмитро Фастов став гравцем Вахша у березні 2026 року. Вихованець київського Динамо під час футбольної кар'єри захищав кольори Вереса, Інгульця, Оболоні, Креміня, Карпат, Металіста, Лівого Берега, Поділля, ЛНЗ та Миколаїва. Крім того, голкіпер грав у чемпіонатах Португалії, Франції та Польщі.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Руслан Малиновський забив ювілейний гол за Дженоа.