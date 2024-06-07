Лунін: У мене є все, щоб бути номером 1 в Реалі

Воротар збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін вважає, що має достатній рівень, щоб бути номером 1 у своєму клубі.

Про це він розповів на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

"Якщо не розказувати байки, то я просто бачу, що я реально додаю і який у мене насправді рівень. Також, яку я гру можу показувати на дистанції, що можу демонструвати.

Я ще раз впевнився у собі й думаю, що показав багатьом, що зі мною у складі можна вигравати уже з першого сезону. Ми виграли три з чотирьох. Я задоволений. У мене достатній рівень, але є куди рости. Проте у мене є все, щоб бути номером один у Реалі", — сказав голкіпер.

У поточному сезоні Андрій відіграв 31 матч, пропустив 32 м'ячі та 12 разів відстояв на нуль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лунін розглядає можливість покинути Реал через статус другого воротаря після Тібо Куртуа. В послугах українця зацікавлені декілька іменитих клубів.