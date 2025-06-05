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ЛНЗ підсилиться голкіпером-рекордсменом УПЛ

Андрій Мошкун — 5 червня 2025, 10:55
ЛНЗ підсилиться голкіпером-рекордсменом УПЛ
Олексій Паламарчук
УПЛ

Незважаючи на виліт Інгульця до Першої ліги, голкіпер Олексій Паламарчук залишається в УПЛ.

Про це інформує ТаТоТаке.

Черкаський ЛНЗ підписав контракт з воротарем. Термін угоди - два роки.

Повідомляється, що контракт 33-річного воротаря в Петровому закінчувався 31 грудня 2025 року. Клуб та футболіст домовилися про розірвання угоди без компенсації.

Нагадаємо, що Паламарчук у матчі УПЛ проти Карпат відбив 6-й поспіль пенальті, що є рекордним показником в чемпіонаті України.

Раніше ЛНЗ оголосив про призначення на посаду головного тренера Віталія Пономарьова.

Інгулець ЛНЗ Черкаси пенальті Олексій Паламарчук

Інгулець

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