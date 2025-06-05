ЛНЗ підсилиться голкіпером-рекордсменом УПЛ

Незважаючи на виліт Інгульця до Першої ліги, голкіпер Олексій Паламарчук залишається в УПЛ.

Про це інформує ТаТоТаке.

Черкаський ЛНЗ підписав контракт з воротарем. Термін угоди - два роки.

Повідомляється, що контракт 33-річного воротаря в Петровому закінчувався 31 грудня 2025 року. Клуб та футболіст домовилися про розірвання угоди без компенсації.

Нагадаємо, що Паламарчук у матчі УПЛ проти Карпат відбив 6-й поспіль пенальті, що є рекордним показником в чемпіонаті України.

Раніше ЛНЗ оголосив про призначення на посаду головного тренера Віталія Пономарьова.