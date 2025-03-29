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МЮ та Реал складуть конкуренцію Арсеналу за воротаря Еспаньйола

Володимир Максименко — 29 березня 2025, 10:46
МЮ та Реал складуть конкуренцію Арсеналу за воротаря Еспаньйола
Жоан Гарсія
Еспаньйол

Воротар Еспаньйола Жоан Гарсія зацікавив низку топклубів Європи, серед яких фігурує мадридський Реал.

Про це повідомляє AS.

Манчестер Юнайтед, який незадоволений грою Андре Онана, включився у боротьбу за 23-річного іспанця. Окрім того, у послугах Гарсії зацікавлений Реал, який шукає заміну на випадок трансферу Андрія Луніна.

Довгий час у голкіпері зацікавлений лондонський Арсенал, але тепер конкуренцію його складатимуть ще й Баєр з мадридським Атлетико.

У сезоні-2024/25 Гарсія зіграв 27 матчів, в яких пропустив 39 м'ячів, а у чотирьох поєдинках зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до Андрія Луніна.

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