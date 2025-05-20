Нещерет: 30-те чемпіонство? Завжди приємно увійти до історії

Голкіпер Динамо Київ Руслан Нещерет прокоментував завоювання чемпіонства у поточному сезоні УПЛ.

Воротаря цитує Динамоманія.

"Чемпіонство 2021 року я виграв у джинсах, а зараз по-справжньому. Різниця велика. Коли я минулого разу виграв чемпіонат, то зіграв лише 3 гри. Можна сказати, внесок зробив, але не настільки, як зараз. Зіграв півчемпіонату та вважаю, що цей сезон склався дуже добре і для мене, і для команди загалом. Хоча є над чим працювати, зараз ми просто порадіємо.

Ювілейне, 30-те чемпіонство? Завжди приємно увійти до історії, і нам керівництво завжди перед початком сезону ставить максимальні завдання, а ми намагаємося їх виконувати. Іноді виходить іноді ні, але ми постійно прагнемо ставати найкращою версією самих себе", – заявив голкіпер.