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Нещерет: 30-те чемпіонство? Завжди приємно увійти до історії

Олег Дідух — 20 травня 2025, 15:31
Нещерет: 30-те чемпіонство? Завжди приємно увійти до історії
Руслан Нещерет
ФК Динамо

Голкіпер Динамо Київ Руслан Нещерет прокоментував завоювання чемпіонства у поточному сезоні УПЛ.

Воротаря цитує Динамоманія.

"Чемпіонство 2021 року я виграв у джинсах, а зараз по-справжньому. Різниця велика. Коли я минулого разу виграв чемпіонат, то зіграв лише 3 гри. Можна сказати, внесок зробив, але не настільки, як зараз. Зіграв півчемпіонату та вважаю, що цей сезон склався дуже добре і для мене, і для команди загалом. Хоча є над чим працювати, зараз ми просто порадіємо.

Ювілейне, 30-те чемпіонство? Завжди приємно увійти до історії, і нам керівництво завжди перед початком сезону ставить максимальні завдання, а ми намагаємося їх виконувати. Іноді виходить іноді ні, але ми постійно прагнемо ставати найкращою версією самих себе", – заявив голкіпер.

У поточному сезоні Нещерет провів 18 матчів за Динамо в усіх турнірах, у яких пропустив 14 голів і 8 разів відстояв "на нуль".

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Руслан Нещерет

Руслан Нещерет

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