Андоррський футбол на підйомі: старт дав Піке, а клубом, що переміг Полісся, володіє уродженець Києва

Санта-Колома шокувала українських вболівальників тиждень тому, по ділу обігравши Полісся в Лізі конференцій.

Ще недавно андоррські команди не сприймали всерйоз; за них грали аматори, які тренувалися у вільний від основної роботи час.

Чемпіон розповідає про зміни, які переживає футбол у карликовій державі високо в Піренеях.

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Андоррський футбол має традиції?

Ні, їх нема.

Перший розіграш Кубка Андорри провели у 1991 році, а дебютний чемпіонат під егідою УЄФА – у сезоні-1995/96.

До цього андоррці грали аматорські змагання, які не враховувалися поза межами цієї крихітної країни високо в східних Піренеях. Її площа – 467 квадратних кілометрів, населення – 80 тисяч горян.

Вони говорять каталанською, приймають по 9 млн туристів щороку і насолоджуються низькими податками.

Таких нелегко зацікавити короткою і часто болючою кар'єрою професійного спортсмена.

Впродовж десятиліть єдиною ниткою, що пов'язувала Андорру з великим футболом, був заснований у 1942-му ФК Андорра. Це починалося як сумна історія, бо її вже нікому розповісти.

У 1992-му до 50-річчя клубу влада доручила журналісту Луїсу де Сантьяго написати, як усе відбувалося. Задля більшої достовірності йому прислали усі дані з архівів, та невдовзі де Сантьяго помер – і архів щезнув, його так і не знайшли.

Виходить, свою історію андоррці пишуть наново просто зараз.

Зазвичай це робить Санта-Колома.

У 2007-му Жулі Фернандес приніс їй першу перемогу в єврокубках – 1:0 над Маккабі Тель-Авів. У 2014-му ця ж Санта-Колома першою з андоррців пройшла в 2-й раунд кваліфікації, здолавши за сумою двох матчів вірменський Бананц завдяки голу воротаря Елоя Казальса.

Ну, а вже цього літа всі три андоррські повпреди Інтер, Атлетик та Санта-Колома не вибули після 1-го раунду єврокубків. Прогрес шалений.

З чого почався футбольний бум?

З Жерара Піке.

Серйозно!

У 2018-му легендарний захисник купив ФК Андорра, коли той плівся у 5-му іспанському дивізіоні, збирав на трибунах по 50 людей, а його єдиним спонсором був ресторан Beluga.

Це був величезний ризик, та вже скоро Жерар виплатив 200,000 євро клубного боргу; знайшов Андоррі партнерів у Каталонії; замінив місцевих аматорів приїжджими професіоналами; вручив символічні пакети акцій Сеску Фабрегасу й Ліонелю Мессі для більшої впізнаваності.

Права рука Піке по футбольних операціях Ферран Віласека не приховував:

"Жерар мріє почути гімн Ліги чемпіонів у Андоррі, це було б чудесно. Але ми знаємо, що вийти в Ла Лігу реально складно, і ми працюємо крок за кроком".

Це змінило усе.

Амбіції суперзірки привернули до Андорри увагу; сюди приїхали агенти, наситили лігу легіонерами. Статус офшору й низькі податки прискорили процес.

Аматорству на очах приходив кінець. Якщо у 2014-му Казальс заробляв у Санта-Коломі 500 євро, а решту часу гарував на будівництві, то сьогодні він зізнається, що андоррці навіть професіоналів фільтрують:

"Ми вже не беремо всіх підряд. Якщо ви іноземець і хочете тут грати, то маєте мати бодай 2 роки досвіду на професійному рівні в іншій країні. Якщо ні, то вам треба подаватися на інший тип дозволу, і це набагато складніше".

Горяни встановили мінімалку для футболіста – 1300 євро. Тренери, їхні асистенти, фітнес-тренери – усі мають бути професіоналами. З'явилися також турніри U17, U21, жіночі змагання.

✅ Dimecres, el Camp de La Massana va acollir el seu primer partit oficial

✅ El pavelló de futbol sala també està apte per al seu funcionament

I des d’ara...

✅ Ja tenim a punt el camp de futbol-7!!



🆕 ⚽️🇦🇩🤩👇🏽 pic.twitter.com/MDde823IlU — Federació Andorrana de Futbol (@Fedandfut) February 20, 2021

Федерація не лише вимагає, а й сама вкладається. У 2017-23 роках інвестиції в інфраструктуру перевищили 10 млн євро. Наприклад, збудований переважно на кошти ФІФА тренувальний центр Ла Массана здобув міжнародну відзнаку за якість.

"Іноді нашим командам доводилося ділити тренувальне поле з командою-суперником, через що неможливо було награти якісь домашні заготовки, бо суперник все бачив. Новий простір полегшує цю роботу", – тішився президент федерації Фелікс Альварес.

Вінець його зусиль – це "Ноу Естаді Енкамп" – нова найбільша арена країни, яка відповідає вимогам УЄФА та Ла Ліги. Її місткість – 5,500 гладячів. Саме тут Санта-Колома прийматиме Полісся; тут буде грати й ФК Андорра, а також національна збірна.

А які краєвиди?! Здається, грати тут і думати лише про футбол неможливо.

То яка андоррська команда найсильніша?

Без варіантів – це ФК Андорра.

Цей клуб не виступає у внутрішньому чемпіонаті, а бореться в іспанському, подібно до Монако у Лізі 1. Завдяки грошам Піке вони стабільно ростуть.

У 2022-му Андорра вперше в історії вийшла до Сегунди, і хоча одразу ж вилетіла, у червні 2025-го вони повторили своє досягнення.

Жерар святкував, як колись перемоги в ЛЧ.

Коли він купив клуб, на всі його соцмережі були підписані 26,000 чоловік, а зараз це 130,000 лише в Instagram. Навіть у 3-му дивізіоні клуб платив своїм лідерам по 400-500 тисяч євро, а в Сегунді витрати подвояться, але Андорра знає, що робити.

Зв'язки дуже допомагають – наприклад, клуб підписав молодшого брата Робена Ле Норманна Тео.

"Тепер нам треба вчитися на помилках минулого, бо питання вже не лише в підвищенні, а й розвитку", – каже гендир Жауме Ногес.

Ну, і звісно ж, усі любителі футболу Андорри вже з серпня прагнутимуть потрапити на "Ноу Естаді Енкамп", аби підтримати своїх в Сегунді. Жодних проблем з тим, що це іспанська ліга, нема. Середня відвідуваність ФК Андорра – 2,000 глядачів, тоді як у внутрішній андоррській лізі – це 200-300 чоловік.

Інша реальність, так.

Наприклад, у чемпіонаті Андорри навіть сьогодні у команд може не вистачити поля для ранкового тренування, бо його вже зайняли діти.

Також через моду на короткострокові підписання вільних агентів буває так, що передсезонку команда починає з 3-4 гравцями у складі, а потім вже по ходу дозбирує решту.

А який рівень у Санта-Коломи?

Невисокий.

Загальна вартість її гравців – 3,5 млн євро. Це вже не аматори, але Transfermarkt так оцінює, наприклад, Кудрівку.

До всього, кращі часи Санта-Коломи позаду. Вона виграла 13 з 27 розіграшів чемпіонату, але востаннє це було ще в 2019-му.

У 2022-му цю Санта-Колому купив уродженець Києва Ден Мільштейн, але пишатися не варто. Єврей за походженням, Мільштейн виїхав з України після Чорнобильської катастрофи, а в США здобув славу як агент найбільших російських хокейних зірок – Павла Дацюка, Даніса Заріпова, Артємія Панаріна тощо.

Недивно, що й тренером Санта-Коломи Мільштейн призначив росіянина Дмітрія Чєришева – батька ексгравця Реала Дєніса Чєришева.

Росіяни в Санта-Коломі, fclubsantacoloma.net

Успіху той не досяг і скоро пішов геть, але Андорру згадує з приємністю – каже, хотів би там доживати:

"Через близькість Іспанії, Португалії та Франції тут кілька футбольних стилів. Команда, яка ділила з нами 2-3 місце, грала на центрфорварда, дуже сильного хлопця, який вигравав всі верхові м'ячі. І не сказати, що це прямолінійно – вони правильно використовують характеристики гравців. Команда, яка лідирувала, – зовсім інша. Вони тримали м'яч, грали низом, їхній тренер – вихованець Барселони".

Цікаво, що в часи Чєришева за Андорру грав українець Андрій Маркович, який так спрацювався з тренером, що вони й зараз разом – у Равшан Куляб з Таджикистану.

За Санта-Колому грає один з найперспективніших молодих андоррців От Ремолінс, а всього місцевих в команді 2-3. Решта – здебільшого немолоді іспанці, завсідники 3-4 дивізіонів.

Чому вони приїздять?

"Можливість грати в європейських змаганнях – це захопливо", – зізнається Адріа Гальєго, що вдома не доріс і до Прімери RFEF , зате в Андоррі об'їздив вже половину еліти.

Яка межа амбіцій андоррців на сьогодні?

По-різному.

Федерація футболу та клуби мріють про груповий раунд Ліги конференцій. Їх дуже надихає, що там вже грали гібралтарці.

"Ми вдосконалюємось і перейшли від думок "скільки ми пропустимо?" до "хто пройде далі?" Ми отримали визнання від УЄФА, і воно надихає нас продовжувати", – каже президент Альварес.

З іншого боку фани мріють, аби ФК Андорра закріпився в Сегунді і в ньому нарешті заграв на постійній основі хоч один андоррець. Наразі в клубі Піке троє місцевих, але всі вони з молодіжки і навіть не мають номерів.

Ну, і Андорра як держава думає про прибуток, бо футбол – це й бізнес теж.

У бюджеті на 2025 рік уряд виділив субсидій для федерацій і клубів на 4,7 млн євро. Натомість спортивний сектор за очікуваннями принесе країні 7,7% ВВП, або 230 млн євро, створивши 2250 робочих місць.

Мова не лише про футбол, а й про Кубок світу з гірськолижного спорту, етапи Тур де Франс та Вуельти; спортивний медичний центр Iconic на висоті 2508 метрів за 24 млн євро, куди приїздять елітні професіонали з різних видів.

Словом, Андорра знає, що вона хоче, і як саме вона це хоче.

Єдине, що стримує ріст – вже згадана площа 467 квадратних кілометрів та 80 тисяч населення. Що б хто не казав, а розмір таки має значення.