Найлегші гроші у житті: голкіпер Баварії виграв 50 євро у легендарного гравця, влучивши у поперечину

Голкіпер Баварії Йонас Урбіг проявив себе не тільки на полі, але й у веселій суперечці зі зіркою клубу Томасом Мюллером.

Під час тренувального процесу 21-річний голкіпер посперечався з досвідченим форвардом, що зможе влучити в поперечину з першої спроби. Ставка – 50 євро.

І що ви думаєте? Урбіг із холоднокровною точністю послав м’яч прямо в перекладину, змусивши Мюллера посміхнутися й визнати поразку.

When 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆 meets 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏. 🤯



Admin war kurz sprachlos, Jonas! 🫣 pic.twitter.com/MuMU1K4Kpb — FC Bayern München (@FCBayern) June 12, 2025

Нагадаємо, німецький футболіст після завершення Клубного чемпіонату світу офіційно залишить мюнхенців. Гравець поки не визначився із новим клубом.

Раніше Томас розповів, наскільки особливим для нього став останній виграний з Баварією титул чемпіона Німеччини.