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Найлегші гроші у житті: голкіпер Баварії виграв 50 євро у легендарного гравця, влучивши у поперечину

Богдан Войченко — 13 червня 2025, 17:05
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Найлегші гроші у житті: голкіпер Баварії виграв 50 євро у легендарного гравця, влучивши у поперечину

Голкіпер Баварії Йонас Урбіг проявив себе не тільки на полі, але й у веселій суперечці зі зіркою клубу Томасом Мюллером.

Під час тренувального процесу 21-річний голкіпер посперечався з досвідченим форвардом, що зможе влучити в поперечину з першої спроби. Ставка – 50 євро.

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І що ви думаєте? Урбіг із холоднокровною точністю послав м’яч прямо в перекладину, змусивши Мюллера посміхнутися й визнати поразку.

Нагадаємо, німецький футболіст після завершення Клубного чемпіонату світу офіційно залишить мюнхенців. Гравець поки не визначився із новим клубом.

Раніше Томас розповів, наскільки особливим для нього став останній виграний з Баварією титул чемпіона Німеччини.

Баварія ВІДЕО Томас Мюллер