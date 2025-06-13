Найлегші гроші у житті: голкіпер Баварії виграв 50 євро у легендарного гравця, влучивши у поперечину
Голкіпер Баварії Йонас Урбіг проявив себе не тільки на полі, але й у веселій суперечці зі зіркою клубу Томасом Мюллером.
Під час тренувального процесу 21-річний голкіпер посперечався з досвідченим форвардом, що зможе влучити в поперечину з першої спроби. Ставка – 50 євро.
І що ви думаєте? Урбіг із холоднокровною точністю послав м’яч прямо в перекладину, змусивши Мюллера посміхнутися й визнати поразку.
Нагадаємо, німецький футболіст після завершення Клубного чемпіонату світу офіційно залишить мюнхенців. Гравець поки не визначився із новим клубом.
Раніше Томас розповів, наскільки особливим для нього став останній виграний з Баварією титул чемпіона Німеччини.