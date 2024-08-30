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Ноєр — про жереб ЛЧ: Це будуть дуже захопливі матчі проти дуже хороших суперників

Володимир Кук — 30 серпня, 10:30
Ноєр — про жереб ЛЧ: Це будуть дуже захопливі матчі проти дуже хороших суперників
Мануель Ноєр
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Голкіпер Баварії Мануель Ноєр висловився про суперників мюнхенців в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Це будуть дуже захопливі матчі проти дуже хороших суперників. Але ми починаємо новий сезон у лізі, впевнені в тому, що автоматично пройдемо кваліфікацію. Ми хочемо показати, як виступаємо проти інших команд і як можемо перемагати, особливо в іграх проти команд із першого кошика.

Барселона і ПСЖ добре почали сезон. Ми знову побачимо Хансі Фліка і його тренерський штаб, з нетерпінням чекаємо цього, особливо на виїзді в Барселоні. Шахтар це команда, яка багато років бере участь у Лізі чемпіонів. Гра пройде в Гельзенкірхені, через що стане для мене дуже особливою.

Бенфіка - дуже сильна команда, яка останніми роками неодноразово показувала, що здатна виходити в плейоф. У нас також уже є досвід гри із загребським Динамо. Слован, безумовно, отримає імпульс від проходження кваліфікації.

Що стосується Астон Вілли, то наші англійські хлопці будуть особливо раді можливості зіграти в Англії", заявив Ноєр.

Зазначимо, що 29 серпня, пройшов жереб основного етапу ЛЧ. На мюнхенців чекають 8 матчів із ПСЖ (удома), Барселоною (на виїзді), Бенфікою (удома), Шахтарем (на виїзді), Динамо Загреб (удома), Фейєнордом (на виїзді), Слованом (удома) і Астон Віллою (на виїзді).

Нагадаємо, раніше 38-річний німецький голкіпер повідомив про завершення кар'єри за національну збірну.

Баварія Мануель Ноєр Шахтар Ліга чемпіонів-2024/25

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