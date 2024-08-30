Ноєр — про жереб ЛЧ: Це будуть дуже захопливі матчі проти дуже хороших суперників

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр висловився про суперників мюнхенців в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Це будуть дуже захопливі матчі проти дуже хороших суперників. Але ми починаємо новий сезон у лізі, впевнені в тому, що автоматично пройдемо кваліфікацію. Ми хочемо показати, як виступаємо проти інших команд і як можемо перемагати, особливо в іграх проти команд із першого кошика.

Барселона і ПСЖ добре почали сезон. Ми знову побачимо Хансі Фліка і його тренерський штаб, з нетерпінням чекаємо цього, особливо на виїзді в Барселоні. Шахтар — це команда, яка багато років бере участь у Лізі чемпіонів. Гра пройде в Гельзенкірхені, через що стане для мене дуже особливою.

Бенфіка - дуже сильна команда, яка останніми роками неодноразово показувала, що здатна виходити в плейоф. У нас також уже є досвід гри із загребським Динамо. Слован, безумовно, отримає імпульс від проходження кваліфікації.

Що стосується Астон Вілли, то наші англійські хлопці будуть особливо раді можливості зіграти в Англії", — заявив Ноєр.