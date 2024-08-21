Пішла епоха: Ноєр оголосив про завершення кар’єри у збірній Німеччини

Легендарний німецький воротар Мануель Ноєр завершив кар’єру в національній збірній.

Про це він оголосив у своєму Instagram.

"Дорогі вболівальники, дорога футбольна Німеччина.

Після більш ніж 15 років і 124 матчів, сьогодні я завершую свою кар'єру в національній збірній Німеччини. Всі, хто мене знає, розуміють, що це рішення далося мені нелегко. Я дуже добре почуваюся фізично, і, звичайно, чемпіонат світу-2026 в США, Канаді та Мексиці також був би привабливим для мене.

І все ж, після багатьох інтенсивних і довгих обговорень з родиною та друзями, я прийшов до рішення, що саме зараз той час, щоб закінчити мою главу в національній збірній

Озираючись назад, я відчуваю гордість і вдячність! Не в останню чергу тому, що 13 липня 2014 року ми змогли здійснити нашу велику мрію і разом стали чемпіонами світу в Бразилії. Протягом 7 років і 61 матчу, до моєї травми, мені дозволяли виводити збірну Німеччини на поле в якості капітана. Це була честь, яку я завжди цінував.

Цьогорічний домашній чемпіонат Європи став ще одним яскравим моментом, навіть попри те, що ми не змогли виграти титул. Кожної миті я відчував відчував ейфорію та солідарність з усією країною.

Величезна подяка всім співробітникам, тренерам і гравцям, які підтримували мене з моменту мого дебюту в національній збірній 2 червня 2009 року!

І особливо я хотів би подякувати вам, дорогі вболівальники, за підтримку протягом усіх цих років! Мені подобалося носити футболку національної збірної.", — написав Ноєр.