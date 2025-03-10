Брехуни: тер Штеген розкритикував каталонське радіо за неправдиві чутки про його розлучення

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген висловив своє невдоволення діями Catalunya Radio & 3Cat Group, які подали невірну причину його розлучення.

Своїми думками щодо цієї ситуації 32-річний німець поділився у заяві в соцмережах.

Кілька днів тому з'явилася інформація, що тер Штеген розлучається зі своєю дружиною Даніелою, з якою вони виховують двох дітей.

Після цього в якості причини розлучення називалися нібито зради з боку дружини, це поширювалося каталонським радіо. У відповідь на це тер Штеген опублікував заяву, в якій розкритикував журналістів.

"Дорогі друзі, я шокований і розчарований поганим управлінням і відсутністю лідерства та контролю на Catalunya Radio та 3Cat Group – поширенням неправдивих новин і порушенням особистих прав. Журналісти Джуліана Канет, Роджер Каранделл і Марта Монтанер – брехуни, які поширили неправдиві новини, публічно образивши мою дружину Даніелу та її репутацію в дуже поганий спосіб. Не було ніякої зради Даніели. Ніяких третіх осіб не було. Це факт. Як я вже повідомляв, ми з Дані вирішили піти різними шляхами за хороших обставин, коли ми підтримуємо довірливе спілкування. Абсолютно неприйнятно, що провідні державні ЗМІ поширюють цю інформацію, де Даніелу неправдиво звинувачують і нападають на неї особисто. Це непоправна шкода. Дякую вам", – написав тер Штеген.

Dear all,



I am shocked and disappointed of the poor management and lack of Leadership and Control at Catalunya Radio & 3Cat Group - distributing false news and violating personal rights.



Journalists Juliana Canet, Roger Carandell and Marta Montaner are liars that have… — Marc ter Stegen (@mterstegen1) March 10, 2025

Повідомляється, що Марк-Андре тер Штеген вже деякий час живе в п'ятизірковому готелі Grand Hyatt у Барселоні. При цьому футболіст стверджує, що не тримає зла на дружину.

Натомість, він зосереджений на завершенні відновлення після операції на коліні, яку він переніс у вересні 2024 року, розірвавши сухожилля надколінка.