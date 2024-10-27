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Воробей: Мені здається, що Шахтар домінуватиме у Класичному

Андрій Яросименко — 27 жовтня, 13:15
Воробей: Мені здається, що Шахтар домінуватиме у Класичному
Андрій Воробей
ФК Шахтар

Колишній нападник донецького Шахтаря Андрій Воробей вважає, що у матчі 11 туру УПЛ між "гірники" будуть домінувати над київським Динамо.

Його слова передає Український футбол.

"Я не думаю, що Шахтар щось буде вигадувати, використовуючи звичну схему. Він гратиме у свій футбол. Мені здається, що Шахтар домінуватиме, Динамо відійде назад, намагатиметься грати під час перехоплення на контрах. Якщо Шахтар буде довго розігрувати на чужій половині – толку не буде. "Гірникам" з перших хвилин потрібно грати так, як в останні 15 хвилин з Арсеналом.

З огляду на логістику, Шахтар отримав кілька додаткових днів на відновлення. Звісно, воєнні реалії накладають свій відбиток. Щоб скоротити прірву між чемпіонатом і єврокубками, потрібно всередині УПЛ шукати мотивацію демонструвати якісний футбол", – сказав Воробей.

Зустріч відбудеться 27 жовтня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.

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