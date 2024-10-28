Мілевський: Динамо рано вітати з чемпіонством

Відомий український ексфутболіст Артем Мілевський вважає, що київське Динамо рано вітати з чемпіонством попри нічию з донецьким Шахтарем.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Я радий, що Динамо вирвало нічию, але з чемпіонством вітати поки не варто. Пам'ятаю, як за моїх часів у листопаді за Газзаєва у нас було + 10 очок перед Шахтарем, а по весні вони відіграли десять і привезли нам ще плюс чотири. Тому не потрібно робити поспішних висновків. Матчів ще дуже багато і Динамо потрібно набирати очки, щоб ні від кого не залежати", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, зустріч Динамо – Шахтар в 11 турі УПЛ завершилась внічию – 1:1. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.

Після 10 турів УПЛ "біло-сині" лідирують в турнірній таблиці чемпіонів із 26 балами в активі, "гірники" йдуть 4-ми, набравши 20 очок.