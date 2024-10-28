Леоненко: Є питання до фанатів Динамо, як ви можете за нього вболівати?

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко не розуміє фанатів киян, які вболівають навіть попри жахливу гру команди.

Про це після матчу Динамо – Шахтар він розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Це клас гравців. Подивіться, куди вони б’ють. Кудись у Дніпро, як Волошин. Їм треба шкіряні м’ячі дати, які в наш час були, я би подивився, як вони битимуть. Тому, звичайно, якщо ти не створюєш моменти, то в тебе просто немає класу. І в нас ніхто нічого про це не каже. Зіграли внічию і всі раді. А чому радіти? Люди прийшли, подивилися на півтора моменти і все. Навіщо тоді ходити на футбол?

Взагалі у мене є питання до фанатів Динамо. Як ви за нього вболіваєте, якщо команда створює півтора моменти? От дивишся, наче біжать, намагаються, вмирають, одне одного луплять, але нічого не створюють. А потім нам казатимуть, що була напруга", – сказав Леоненко.